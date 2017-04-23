«Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы
Сегодня, 20:50 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Роман Мельник
В 33-м туре испанской Примеры состоится долгожданное Эль Класико. «Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на матч. Отметим, что к поединку успел восстановиться полузащитник мадридской команды Гарет Бэйл, а вот Неймар за «Барселону» не сыграет из-за дисквалификации.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Бэйл, Бензема, Роналду.
«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Алькасер, Месси, Суарес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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Удачи Реал!
Сегодня или уже не в этом сезоне.
Валлиская машина достаточно отдахнула,пора переть ему!).
Самый оптимальный состав Мадрида.
Гарет надеюсь не лажанет,Бензин тож.
Мадрид это игра на 100%чемпионская,вперед за победой!
Viva Madrid!!!,Hala Madrid!!!
если и менять состав,то только Маскерано вместо Алькасера и схему 3-5-2