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«Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы

Матч: РеалРеал-:-БарселонаБарселона
Начало матча: Сегодня, 21:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:50 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Роман Мельник

В 33-м туре испанской Примеры состоится долгожданное Эль Класико. «Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на матч. Отметим, что к поединку успел восстановиться полузащитник мадридской команды Гарет Бэйл, а вот Неймар за «Барселону» не сыграет из-за дисквалификации.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Бэйл, Бензема, Роналду.

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Алькасер, Месси, Суарес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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