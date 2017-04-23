В 33-м туре испанской Примеры состоится долгожданное Эль Класико. «Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на матч. Отметим, что к поединку успел восстановиться полузащитник мадридской команды Гарет Бэйл, а вот Неймар за «Барселону» не сыграет из-за дисквалификации.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Бэйл, Бензема, Роналду.

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Алькасер, Месси, Суарес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.