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Дзюба не будет наказан за стычку с Емельяновым

Матч: ЗенитЗенит2 : 0УралУрал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Организация: КДК, Дзюба Артём, Емельянов Роман, Бикфалви Эрик, Павлюченко Роман
Сегодня, 08:30 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что во вторник организация рассмотрит несколько вопросов по матчу «Зенит» - «Урал» (2:0). В той игре гости получили сразу 3 удаления.

При этом потасовка с участием Артема Дзюбы и Романа Емельянова рассматриваться не будет, поскольку арбитр поединка Алексей Еськов дал оценку этому эпизоду.

«КДК отменяет только прямые красные. Так что вторая желтая карточка Бикфалви останется в силе. Что будет с Романом Павлюченко? У него либо уберут дисквалификацию, либо оставят ее в силе. Павлюченко и Еськов приглашены на наше заседание. Оба уже подтвердили свое участие.

Мы исправляем только те ошибки, которые судья не видел. Еськов оценил эпизод с Дзюбой и Емельяновым. Показал им по желтой карточке за действия, которые они совершили до того момента, как „Зенит“ забил гол. Для игрока „Урала“ она стала второй. Раз арбитр дал оценку эпизода, то в юрисдикцию КДК он не попадает».

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