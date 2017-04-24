Дзюба не будет наказан за стычку с Емельяновым
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что во вторник организация рассмотрит несколько вопросов по матчу «Зенит» - «Урал» (2:0). В той игре гости получили сразу 3 удаления.
При этом потасовка с участием Артема Дзюбы и Романа Емельянова рассматриваться не будет, поскольку арбитр поединка Алексей Еськов дал оценку этому эпизоду.
«КДК отменяет только прямые красные. Так что вторая желтая карточка Бикфалви останется в силе. Что будет с Романом Павлюченко? У него либо уберут дисквалификацию, либо оставят ее в силе. Павлюченко и Еськов приглашены на наше заседание. Оба уже подтвердили свое участие.
Мы исправляем только те ошибки, которые судья не видел. Еськов оценил эпизод с Дзюбой и Емельяновым. Показал им по желтой карточке за действия, которые они совершили до того момента, как „Зенит“ забил гол. Для игрока „Урала“ она стала второй. Раз арбитр дал оценку эпизода, то в юрисдикцию КДК он не попадает».
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Это же Питер...Газпром...
А то это что же теперь - если Миллер или Фурсенко на своих бронированных лимузинах врежутся в столб или дерево? Что ОНИ виноваты будут???!!!🙉
Конечно же, столб.... или дерево...
У гнилой структуры и подраэделение гнилое, справедливости ждать не стоит.
Пока у власти Виталий Леонтьевич Мутко изменений в футболе не будет.
А Артур Данильянц, просто дрессированное домашнее животное.
Интересно, а какую кличку ему дал президент РФС?
Один футболист набрасывается с кулаками на другого, судья закрывает глаза.
Но потом, Еськов вспоминает, что у Евдокимова уже есть желтая карточка.
И арбитр подумал, почему бы и не помочь "Зениту", ведь у него сегодня праздник.
В результате, из состава "Урала" удаляется еще один игрок, уже третий.
Что мешает ужесточить наказание провокатору и беспредельщику Дзюбе?
По поводу удалений: поверьте, мне просто было стыдно перед болельщиками гостей. Я – как и вся трибуна, на которой я сидел, - болел за «Урал», начиная с 60-й минуты. Потому удовольствия эта вымученная победа мне не доставила. Не знаю, когда клубные менеджеры будут делать выводы и как собираются сохранить лицо «Зенита». Это их работа – планировать будущее клуба. Но мне кажется, что с этим тренером никакого будущего у «Зенита» нет»
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Вот что говорят адекватные болельщики Зенита,а не местные аналитики-домоседы)))