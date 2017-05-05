Сольдадо: «Надеюсь, что одержу первую победу над „Барселоной“ на „Камп Ноу“»

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05 мая 2017, 09:18

Форвард «Вильярреала» решительно настроен в преддверии выездного матча с «Барселоной» в рамках 36-го тура Примеры.

«Я еще никогда не побеждал на „Камп Ноу“. Надеюсь, что завтра это случится в первый раз.

Трудно остановить игроков „Барселоны“, у вас должен быть действительно превосходный день, чтобы сделать это. Нужно серьезно поработать, отдать все силы и тогда можно надеяться на успех.

Нас не волнует, что мы можем повлиять на судьбу чемпионства, „Вильярреал“ смотрит только на себя. Мы хотим попасть в еврокубки — вот наша мотивация».

Сольдадо выступает за «субмарину» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 7 матчей в Примере, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.