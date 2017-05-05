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Сольдадо: «Надеюсь, что одержу первую победу над „Барселоной“ на „Камп Ноу“»

05 мая 2017, 09:18
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Форвард «Вильярреала» Роберто Сольдадо решительно настроен в преддверии выездного матча с «Барселоной» в рамках 36-го тура Примеры.

«Я еще никогда не побеждал на „Камп Ноу“. Надеюсь, что завтра это случится в первый раз.

Трудно остановить игроков „Барселоны“, у вас должен быть действительно превосходный день, чтобы сделать это. Нужно серьезно поработать, отдать все силы и тогда можно надеяться на успех.

Нас не волнует, что мы можем повлиять на судьбу чемпионства, „Вильярреал“ смотрит только на себя. Мы хотим попасть в еврокубки — вот наша мотивация».

Сольдадо выступает за «субмарину» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 7 матчей в Примере, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
05 мая 2017 в 18:43
Мы болелщики тоже на это надеемся. Удачи вам против Судьялоны!
Johnes
Johnes
05 мая 2017 в 13:21
У Барсы тоже мотивация - выиграть Лалигу. Так что, Ваша мечта так и останется мечтой, дорогой синьор Сольдадо
AznA
AznA
05 мая 2017 в 12:57
Сольдадо размечтался,с Депортиво в гостях не смогли даже ничейку увезти, а тут сразу выиграть хочет ))) найдейся конечно, у тебя традиция в каждом матче- НАДЕЯТЬСЯ )))
амурец
амурец
05 мая 2017 в 12:56
мало ли на что ты надеешься, важно, что думают судьи
gl
gl
05 мая 2017 в 09:56
Будет как всегда
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
05 мая 2017 в 09:48
надежда хорошая
DadGods
DadGods
05 мая 2017 в 09:35
Трудно остановить игроков „Барселоны“ - противопехотные миныыы.....
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