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Роналду можно арендовать на 4,5 часа за 920 тысяч фунтов

11 мая 2017, 11:49

Нападающего «Реала» Криштиану Роналду можно арендовать на короткое время, утверждают авторы книги «Football Leaks: The Dirty Business of Football». Именно так в 2013 году поступила некая компания из Саудовской Аравии, которая заплатила 920 тысяч фунтов, чтобы «подписать» Криштиану на четыре с половиной часа.

В эту стоимость вошла фотосессия с игроком и пять футболок с автографом Роналду. Также фирме было разрешено использовать его изображение для региональной рекламы в течение одного дня.

Напомним, что Роналду был признан лучшим игроком прошлой недели в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
95 shirvani 95
95 shirvani 95
13 мая 2017 в 02:53
Тупые люди в этой фирме! Нашли, куда денег потратить!
Старлей84
Старлей84 ответ Адвокат 76 (раскрыть)
13 мая 2017 в 01:01
Ну разве что огород вскопать или мебель погрузить, потому как рекламные проекты с перечисленными господами увы заведомо убыточны.
112910415
112910415
12 мая 2017 в 19:40
копит деньги на отпуск, вероятно
KaZёL
KaZёL ответ Merdzik (раскрыть)
12 мая 2017 в 16:33
себе пожелай удачи!я в ней не нуждаюсь на старости лет!
murattime
murattime
12 мая 2017 в 06:54
Че так дорого?
MrBundesteam
MrBundesteam
12 мая 2017 в 02:42
Эта новость стала последней каплей. Я уверен, что являюсь не первым и не последним, кто покидает ваш ресурс из-за непрофессионального подхода к делу. Данный заголовок лишь подтверждает, что с посещениями у вас все очень плохо.
Адвокат 76
Адвокат 76
11 мая 2017 в 22:29
Это бизнес господа)))))))
А у нас вот желающих нет арендовать на часы своих мегазвёзд типа Дзюбы, Кокорина и прочих кривоногих наших тихоходов........
DIDI 23
DIDI 23
11 мая 2017 в 21:56
Движимое имущество.
Sadjon
Sadjon
11 мая 2017 в 21:27
И в бизнесе и в футболе он крут....
Hamman
Hamman
11 мая 2017 в 20:25
Надо отдать должное соккеру! Придумать такой заголовок что бы гарантированно вызвать срач в комментариях , не каждый интернет ресурс додумается...
Chirkin64
Chirkin64
11 мая 2017 в 20:13
Непристойное предложение (такой фильм был)
Ironyfan
Ironyfan ответ cevin cigan (комментарий удален) (раскрыть)
11 мая 2017 в 20:01
В том-то и дело, что львиная доля пользователей соккера,судя по их комментарям,любит "голубые намёки" - личные комплексы. Тут психологом быть не надо.
Правдин Семён
Правдин Семён
11 мая 2017 в 19:42
Итого, 3 раза по 90 минут,т.е.всего за 9 млн 200 тыс фунтов Роналду может отыграть сезон в РФПЛ))
Пиночет 777
Пиночет 777
11 мая 2017 в 19:41
Дорогая португлка. А Бадра в курсе?
Nart Argentina
Nart Argentina
11 мая 2017 в 19:37
Ерунду не пишите. Все знаем что это за рекламу плата. Сам болельщик Барсы, но унижать человека за то что играет за другой клуб нельзя.
Merdzik
Merdzik ответ KaZёL (раскрыть)
11 мая 2017 в 19:36
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке ответ Зе Луиш (раскрыть)
    11 мая 2017 в 19:33
    Нет, конечно, я толерантная и все такое) Но мечты всяких противных читать, увольте;)))
    Merdzik
    Merdzik ответ KaZёL (раскрыть)
    11 мая 2017 в 19:33
    Че такой злой? Я просто спросил)
    KaZёL
    KaZёL ответ Merdzik (раскрыть)
    11 мая 2017 в 19:31
      CL2014
      CL2014
      11 мая 2017 в 19:29
      В стоимость входит весь сервис? Гы-гы
      Чемпион Соккера
      Чемпион Соккера
      11 мая 2017 в 19:23
      Ну всё,начались интриги Соккера.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      11 мая 2017 в 19:23
      Пошёл по рукам. Скоро денежных бабулек (дедулек?) обслуживать будет. Деньги не пахнут, лишь бы их много было...
      gentlewolf
      gentlewolf
      11 мая 2017 в 19:08
        Merdzik
        Merdzik ответ KaZёL (раскрыть)
        11 мая 2017 в 19:06
          Зе Луиш
          Зе Луиш ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
          11 мая 2017 в 19:04
          Да ладно,не кокетничай. Сидишь-значит нравится.
          An Jo
          An Jo
          11 мая 2017 в 18:55
            Forza Milanista
            Forza Milanista
            11 мая 2017 в 18:47
              KaZёL
              KaZёL
              11 мая 2017 в 18:44
                lobsterdam
                lobsterdam
                11 мая 2017 в 18:41
                интересно, за сколько дзюбу можно заполучить минут на 20?
                Lazio-Kiev
                Lazio-Kiev
                11 мая 2017 в 18:12
                Скинемся соккером, порезвимся?😂😂😂
                Гость
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