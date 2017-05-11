Роналду можно арендовать на 4,5 часа за 920 тысяч фунтов

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11 мая 2017, 11:49

Нападающего «Реала» можно арендовать на короткое время, утверждают авторы книги «Football Leaks: The Dirty Business of Football». Именно так в 2013 году поступила некая компания из Саудовской Аравии, которая заплатила 920 тысяч фунтов, чтобы «подписать» Криштиану на четыре с половиной часа.

В эту стоимость вошла фотосессия с игроком и пять футболок с автографом Роналду. Также фирме было разрешено использовать его изображение для региональной рекламы в течение одного дня.

Напомним, что Роналду был признан лучшим игроком прошлой недели в Лиге чемпионов.