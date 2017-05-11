Роналду можно арендовать на 4,5 часа за 920 тысяч фунтов

Нападающего «Реала» Криштиану Роналду можно арендовать на короткое время, утверждают авторы книги «Football Leaks: The Dirty Business of Football». Именно так в 2013 году поступила некая компания из Саудовской Аравии, которая заплатила 920 тысяч фунтов, чтобы «подписать» Криштиану на четыре с половиной часа.
В эту стоимость вошла фотосессия с игроком и пять футболок с автографом Роналду. Также фирме было разрешено использовать его изображение для региональной рекламы в течение одного дня.
Напомним, что Роналду был признан лучшим игроком прошлой недели в Лиге чемпионов.
А у нас вот желающих нет арендовать на часы своих мегазвёзд типа Дзюбы, Кокорина и прочих кривоногих наших тихоходов........
А у нас вот желающих нет арендовать на часы своих мегазвёзд типа Дзюбы, Кокорина и прочих кривоногих наших тихоходов........
Еще и говоришь об адекватность. Удачи, не болей!
Еще и говоришь об адекватность. Удачи, не болей!
Сидите на попе ровно, вы всей своей кодлой и 900 евро не соберете, клоуны:)
Сидите на попе ровно, вы всей своей кодлой и 900 евро не соберете, клоуны:)
с)
А. Газманов.
с)
А. Газманов.