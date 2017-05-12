Рой Кин: «Плохо, что МЮ позволил такой команде, как „Сельта“, вести игру»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился впечатлениями от игры бывшей команды в ответном матче полуфинала Лиги Европы с «Сельтой» (1:1):
«Стоит отдать должное „Юнайтед“, они вышли в финал и выполнили задачу последних нескольких месяцев. Но уровень их игры оставляет желать лучшего, они позволили такой команде, как „Сельта“, вести игру и сохранять шансы до самого конца.
Это плохо говорит об МЮ, это иллюстрирует, почему у них так много ничьих в этом сезоне. Вы могли заметить, что они были настроены на игру от обороны. Такая команда, как „Манчестер Юнайтед“, играя дома с „Сельтой“, должна идти вперёд и решать всё заранее, делать счёт 2:0, 3:0. Но у них не выходит достичь такого уровня».
Вроде бы с одной стороны и правильное решение, в том числе и судя по промежуточным успехам, но это выглядит довольно жалко, и к тому же это временное решение, уход от проблемы - таким макаром серьёзных успехов не добиться. МЮ по-прежнему ещё ничего не выиграл. Поражение в финале - это будет катастрофа. Тогда Моуру в лицо заявят, ради чего они терпели такую мягко говоря неоднозначную игру весь сезон. И на след. год все проблемы всё равно придётся решать - или Моур хочет купить Бейла и Ко, и опять играть в "отскок"?
Вроде бы с одной стороны и правильное решение, в том числе и судя по промежуточным успехам, но это выглядит довольно жалко, и к тому же это временное решение, уход от проблемы - таким макаром серьёзных успехов не добиться. МЮ по-прежнему ещё ничего не выиграл. Поражение в финале - это будет катастрофа. Тогда Моуру в лицо заявят, ради чего они терпели такую мягко говоря неоднозначную игру весь сезон. И на след. год все проблемы всё равно придётся решать - или Моур хочет купить Бейла и Ко, и опять играть в "отскок"?