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Рой Кин: «Плохо, что МЮ позволил такой команде, как „Сельта“, вести игру»

12 мая 2017, 04:42
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился впечатлениями от игры бывшей команды в ответном матче полуфинала Лиги Европы с «Сельтой» (1:1):

«Стоит отдать должное „Юнайтед“, они вышли в финал и выполнили задачу последних нескольких месяцев. Но уровень их игры оставляет желать лучшего, они позволили такой команде, как „Сельта“, вести игру и сохранять шансы до самого конца.

Это плохо говорит об МЮ, это иллюстрирует, почему у них так много ничьих в этом сезоне. Вы могли заметить, что они были настроены на игру от обороны. Такая команда, как „Манчестер Юнайтед“, играя дома с „Сельтой“, должна идти вперёд и решать всё заранее, делать счёт 2:0, 3:0. Но у них не выходит достичь такого уровня».

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Кин Рой
Перевод с express.co.uk
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Все комментарии
Adik_96
Adik_96
12 мая 2017 в 16:45
Плохо, что Сельта позволил такой команде, как МЮ !
sir_Alex
sir_Alex
12 мая 2017 в 10:36
Очень плохо.
shur
shur
12 мая 2017 в 10:01, ред.
...с грехом пополам вползли в финал,авантюра!!! Двоякое чувство,с одной стороны,если выиграют финал-всё простим,но игры как таковой нет,а проиграем все шишары высыпят и игры прошедшие покажутся ещё хуже,давно так МЮ,любимый МЮ не колбасило,Алекс на трибунах,но не в роле Бердыева,о времена,о нравы!!!
Cules2013
Cules2013
12 мая 2017 в 09:12
Моуриньо не может поставить хорошую игру, как, например, у Конте, поэтому выбрал ту модель игры, которую легко воплотить, и от которой будет хоть какой-то результат.
Вроде бы с одной стороны и правильное решение, в том числе и судя по промежуточным успехам, но это выглядит довольно жалко, и к тому же это временное решение, уход от проблемы - таким макаром серьёзных успехов не добиться. МЮ по-прежнему ещё ничего не выиграл. Поражение в финале - это будет катастрофа. Тогда Моуру в лицо заявят, ради чего они терпели такую мягко говоря неоднозначную игру весь сезон. И на след. год все проблемы всё равно придётся решать - или Моур хочет купить Бейла и Ко, и опять играть в "отскок"?
Cules2013
Cules2013 ответ Merdzik (раскрыть)
12 мая 2017 в 09:06
да он и раньше должен бы забивать - много запорол, как и Аспас.
Merdzik
Merdzik
12 мая 2017 в 07:13
Эх если бы Гуйдетти не промазал в 90+6 минуте...
Merdzik
Merdzik ответ Шишанутый (раскрыть)
12 мая 2017 в 07:12
2 гол из оффсайда, удаления, все левые и ты говоришь об Айтекина? Ах блин забыл что ты 2003 года рождения )
ЮЗИК
ЮЗИК
12 мая 2017 в 07:00
Это же не МЮ времен самого Кина
Шишанутый
Шишанутый
12 мая 2017 в 05:17
    lemon_kg
    lemon_kg
    12 мая 2017 в 05:10
    МЮ сейчас сыроват иногда стреляет а так сыроват! Надо много работы чтоб команда уверенно атаковала! А так мои поздравление с выходом!
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