Рой Кин: «Плохо, что МЮ позволил такой команде, как „Сельта“, вести игру»

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12 мая 2017, 04:42

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» поделился впечатлениями от игры бывшей команды в ответном матче полуфинала Лиги Европы с «Сельтой» (1:1):

«Стоит отдать должное „Юнайтед“, они вышли в финал и выполнили задачу последних нескольких месяцев. Но уровень их игры оставляет желать лучшего, они позволили такой команде, как „Сельта“, вести игру и сохранять шансы до самого конца.

Это плохо говорит об МЮ, это иллюстрирует, почему у них так много ничьих в этом сезоне. Вы могли заметить, что они были настроены на игру от обороны. Такая команда, как „Манчестер Юнайтед“, играя дома с „Сельтой“, должна идти вперёд и решать всё заранее, делать счёт 2:0, 3:0. Но у них не выходит достичь такого уровня».