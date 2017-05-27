Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2017/2018

Асенсио: «Рафаэль Надаль посоветовал „Реалу“ подписать меня»

27 мая 2017, 11:52

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио рассказал, что «сливочные» подписали его по совету известного теннисиста Рафаэля Надаля:

«Эта история правдива. Надаль позвонил Флорентино Пересу и сказал ему, что меня стоит подписать.

Той зимой (2014 года) мой агент сообщил мне, что мной интересуется „Реал“. Был еще интерес от нескольких клубов, все происходило в какой-то суматохе, но за день до игры мне позвонил Флорентино и сказал, что я буду игроком „Реала“.

Все произошло за один день: мы с агентом поехали в Мадрид, я подписал контракт, мне показали „Сантьяго Бернабеу“ и тренировочную базу, после чего я вернулся в „Мальорку“ доигрывать сезон. Все произошло очень быстро, но я почувствовал удовлетворение».

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался продавать Асенсио в «Ливерпуль» за 50 млн евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роуз: «Цель „Тоттенхэма“ — найти нового Деле Алли»
27 мая 2017
Джеррард: «Сыграл в товарищеском матче под руководством Клоппа. Будто в финале ЧМ сыграл»
27 мая 2017
Эмери: «Для ПСЖ важно выиграть Кубок Франции, чтобы обойти „Марсель“»
27 мая 2017
Энрике: «Для меня общение с прессой — цирк, но не скажу, кто в этой ситуации клоун»
27 мая 2017
Дель Пьеро: «Тотти находится на другом уровне»
27 мая 2017
Защитник «Аякса» Санчес: «Я хочу играть за „Барселону“»
27 мая 2017
Сортировать
Все комментарии
White Warrior
White Warrior
29 мая 2017 в 08:34
Будущий стомиллионик. Хотя он и сейчас уже должен стоить не меньше 80-90 лямов евро.
Ruslan3132
Ruslan3132
27 мая 2017 в 19:20
Шикарный игрок! Надеюсь закрепится на долгие годы в Реале.
da da da
da da da ответ Gelious (комментарий удален) (раскрыть)
27 мая 2017 в 14:19
кому ему?что ты несешь?))
da da da
da da da
27 мая 2017 в 12:53
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     