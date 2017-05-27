Асенсио: «Рафаэль Надаль посоветовал „Реалу“ подписать меня»

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27 мая 2017, 11:52

Полузащитник «Реала» рассказал, что «сливочные» подписали его по совету известного теннисиста Рафаэля Надаля:

«Эта история правдива. Надаль позвонил Флорентино Пересу и сказал ему, что меня стоит подписать.

Той зимой (2014 года) мой агент сообщил мне, что мной интересуется „Реал“. Был еще интерес от нескольких клубов, все происходило в какой-то суматохе, но за день до игры мне позвонил Флорентино и сказал, что я буду игроком „Реала“.

Все произошло за один день: мы с агентом поехали в Мадрид, я подписал контракт, мне показали „Сантьяго Бернабеу“ и тренировочную базу, после чего я вернулся в „Мальорку“ доигрывать сезон. Все произошло очень быстро, но я почувствовал удовлетворение».

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался продавать Асенсио в «Ливерпуль» за 50 млн евро.