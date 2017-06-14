Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2016/2017

Усман Дембеле: «В прошлом году я контактировал со спортивным директором „Барселоны“»

14 июня 2017, 15:49

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле признался, что вместо своего перехода в стан немецкого клуба мог оказаться в «Барселоне» прошлым летом:

«В прошлом году я контактировал со спортивным директором „Барселоны“.

Я счастлив в Дортмунде. У меня контракт до 2021 года. Я не обращаю внимания на всевозможные слухи».

По информации СМИ, каталонский клуб по-прежнему заинтересован в приобретении перспективного француза, однако «шмели» просят за 20-летнего игрока 90 млн евро.

Все новости
Камоцци: «Не думаю, что у Миранчука будет спад в „Торино“»
Вчера, 19:16
Ван дер Варт: «„Барселона“ — это мафия. Они должны быть наказаны»
Вчера, 18:27
Анчелотти высказался о «Золотом мяче» для Бензема
Вчера, 16:21
Тренер «Брентфорда»: «Я даже потерял дар речи от результата матча»
Вчера, 15:48
Анчелотти назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре
Вчера, 14:10
Хави: «Нам нужно усиление, но время ещё есть»
Вчера, 14:01
Сортировать
Все комментарии
Абу Мухаммад
Абу Мухаммад
15 июня 2017 в 02:16
С англичанами играл очень хорошо)
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответ Artuom (раскрыть)
14 июня 2017 в 21:05
я днем об этом писал,Дембеле на место Месси,а он в центр...будут убойные фланги...плюс Суарес на острие.....
Artuom
Artuom ответ Barcelona_Rostov (раскрыть)
14 июня 2017 в 20:22, ред.
Если Месси на позиции плеймейкера, а Дембеле на фланг? Да, сильно было бы...
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответ DJIIN (комментарий удален) (раскрыть)
14 июня 2017 в 20:17
парень реально хорошо....думаю усилит команду....
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
14 июня 2017 в 20:14
хотелось бы его увидеть в Барсе.....
Artuom
Artuom ответ neomessi (раскрыть)
14 июня 2017 в 19:35
Сравниваешь воспитанников и покупных игроков?? Воспитанники Реала ведь тоже клубу обошлись в ноль...

Он хоть и шутил, но сравнивал игроков покупных у двух клубов... тоесть вполне нормальное сравнение. А воспитанников нужно сравнивать именно с воспитанниками...

Тоесть можно сравнивать например Роналду и Бейла с Суаресом и Неймаром, Алвеса и Диня с Марсело и Данило... и т.п.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ neomessi (раскрыть)
14 июня 2017 в 19:19
да ладно пошутил я )))))))
и кстати, Кроос 25лямов (чуть дороже Чигринского 20млн), Модрич 35млн (чуть дешевле Гомеша вашего) )))))
neomessi
neomessi ответ Ruslan3132 (раскрыть)
14 июня 2017 в 17:32, ред.
также можно сказать про Лео и Роналду:
Лео за лечение давали в год 90 т. евро.
А Рон 93 млн евро!

Даже можно включить ряд игроков Барсы.
Бускетс - 0 евро.
Модрич - порядка 40млн.
Иньеста -0
Кроос -40 млн.
barcelonistas
barcelonistas
14 июня 2017 в 17:13
Ну 90 за игрока на лавку конечно несерьезно. Хотя игрок реально очень сильный.
Анзор Абазов
Анзор Абазов ответ Ruslan3132 (раскрыть)
14 июня 2017 в 17:04
кто кого может друг!!!
Kaiser ---
Kaiser ---
14 июня 2017 в 16:56
В матче с англичанами был хорош,перспективный малой.
starche
starche ответ Ruslan3132 (раскрыть)
14 июня 2017 в 16:53
Чушь.
starche
starche
14 июня 2017 в 16:52
Мужик резко прогрессирует!
Ruslan3132
Ruslan3132
14 июня 2017 в 16:33
Вот в чем разница между клубами )) Реал берет Асенсио за 3,5 ляма, Барса хочет взять Дембеле за 90 млн ))) Игроки примерно одного уровня, по мне так Асенсио получше будет.
КЭТиК
КЭТиК
14 июня 2017 в 16:02
Не лучше Мбаппе, точно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 