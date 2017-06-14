Усман Дембеле: «В прошлом году я контактировал со спортивным директором „Барселоны“»

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14 июня 2017, 15:49

Нападающий дортмундской «Боруссии» признался, что вместо своего перехода в стан немецкого клуба мог оказаться в «Барселоне» прошлым летом:

«В прошлом году я контактировал со спортивным директором „Барселоны“.

Я счастлив в Дортмунде. У меня контракт до 2021 года. Я не обращаю внимания на всевозможные слухи».

По информации СМИ, каталонский клуб по-прежнему заинтересован в приобретении перспективного француза, однако «шмели» просят за 20-летнего игрока 90 млн евро.