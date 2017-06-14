Усман Дембеле: «В прошлом году я контактировал со спортивным директором „Барселоны“»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле признался, что вместо своего перехода в стан немецкого клуба мог оказаться в «Барселоне» прошлым летом:
«В прошлом году я контактировал со спортивным директором „Барселоны“.
Я счастлив в Дортмунде. У меня контракт до 2021 года. Я не обращаю внимания на всевозможные слухи».
По информации СМИ, каталонский клуб по-прежнему заинтересован в приобретении перспективного француза, однако «шмели» просят за 20-летнего игрока 90 млн евро.
Он хоть и шутил, но сравнивал игроков покупных у двух клубов... тоесть вполне нормальное сравнение. А воспитанников нужно сравнивать именно с воспитанниками...
Тоесть можно сравнивать например Роналду и Бейла с Суаресом и Неймаром, Алвеса и Диня с Марсело и Данило... и т.п.
Он хоть и шутил, но сравнивал игроков покупных у двух клубов... тоесть вполне нормальное сравнение. А воспитанников нужно сравнивать именно с воспитанниками...
Тоесть можно сравнивать например Роналду и Бейла с Суаресом и Неймаром, Алвеса и Диня с Марсело и Данило... и т.п.
и кстати, Кроос 25лямов (чуть дороже Чигринского 20млн), Модрич 35млн (чуть дешевле Гомеша вашего) )))))
и кстати, Кроос 25лямов (чуть дороже Чигринского 20млн), Модрич 35млн (чуть дешевле Гомеша вашего) )))))
Лео за лечение давали в год 90 т. евро.
А Рон 93 млн евро!
Даже можно включить ряд игроков Барсы.
Бускетс - 0 евро.
Модрич - порядка 40млн.
Иньеста -0
Кроос -40 млн.
Лео за лечение давали в год 90 т. евро.
А Рон 93 млн евро!
Даже можно включить ряд игроков Барсы.
Бускетс - 0 евро.
Модрич - порядка 40млн.
Иньеста -0
Кроос -40 млн.