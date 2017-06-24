Карпин о своих словах про Черчесова: «Ничьё понимание игры я под сомнение не ставил»

Экс-наставник «Спартака», бывший полузащитник сборной России Валерий Карпин считает, что его слова в отношении главного тренера национальной команды Станислава Черчесова неправильно истолковали:

«Для всех, кто перепечатал и прочел мою вчерашнюю цитату из программы „Тотальный разбор“, поясню: мне был задан конкретный вопрос про 1992 год. Я ответил, что для меня загадка — как вратарь видит и понимает игру из ворот, потому что сам я на этой позиции никогда не играл. Ничье понимание игры я под сомнение не ставил».