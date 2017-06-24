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Карпин о своих словах про Черчесова: «Ничьё понимание игры я под сомнение не ставил»
Сегодня, 17:35 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Экс-наставник «Спартака», бывший полузащитник сборной России Валерий Карпин считает, что его слова в отношении главного тренера национальной команды Станислава Черчесова неправильно истолковали:
«Для всех, кто перепечатал и прочел мою вчерашнюю цитату из программы „Тотальный разбор“, поясню: мне был задан конкретный вопрос про 1992 год. Я ответил, что для меня загадка — как вратарь видит и понимает игру из ворот, потому что сам я на этой позиции никогда не играл. Ничье понимание игры я под сомнение не ставил».
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