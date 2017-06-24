Мутко: «Мне нравится команда, которую строит Черчесов»

Президент РФС Виталий Мутко после матча сборной России с командой Мексики (1:2) на Кубке Конфедераций-2017 отметил, что ему нравится команда, которую строит Станислав Черчесов.

«Мне нравится команда, которую строит Черчесов. Нравится команда, ее настрой. Может быть, нужно еще работать с точки зрения исполнительского мастерства. Но здесь собраны лучшие игроки. У них есть огромное желание играть за национальную команду. Оно мне нравится, я буду с этой командой», - сказал Мутко.