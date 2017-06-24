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Мутко: «Мне нравится команда, которую строит Черчесов»
Сегодня, 21:19 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Максим Коджеспиров
Президент РФС Виталий Мутко после матча сборной России с командой Мексики (1:2) на Кубке Конфедераций-2017 отметил, что ему нравится команда, которую строит Станислав Черчесов.
«Мне нравится команда, которую строит Черчесов. Нравится команда, ее настрой. Может быть, нужно еще работать с точки зрения исполнительского мастерства. Но здесь собраны лучшие игроки. У них есть огромное желание играть за национальную команду. Оно мне нравится, я буду с этой командой», - сказал Мутко.
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Если человек умер, то это надолго, а когда человек идиот, то это навсегда.
Что Черчесов и Ко может сделать с этим?)) Здесь уже зрелые состоявшиеся кое-как футболисты!
О том, чем должен заниматься главный тренер, то бишь о тактике - ни слова. Леонтьевич - гений, ептить!
Жирков только в концовке психанул и подставил этим команду, но по уровню техники он был одним из лучших. Самедов был активен и гол забил, но как-то слишком он деревянный. Смолов весь турнир провел блекло и ничем выдающимся не запомнился. Бухаров ничем не лучше. Глушаков... старался, больше ничего хорошего про него сказать не могу. Смольников запомнился только тем, что похоронил голевой момент. Ерохин допустил столько ляпов что в обороне, что в нападении, что пожалуй хватило бы на 2 команды. Васин сыграл в целом нормально, если опустить эпизод с пропущенным голом. Акинфеев разочаровал - ждем Джанаева.
Думаю россиянам в целом НЕнравится как Мутко развивает российский футбол .....
мне нравится,что я больна не вами...
А результат?