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Мутко: «Мне нравится команда, которую строит Черчесов»

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Мутко Виталий
Сегодня, 21:19 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Максим Коджеспиров

Президент РФС Виталий Мутко после матча сборной России с командой Мексики (1:2) на Кубке Конфедераций-2017 отметил, что ему нравится команда, которую строит Станислав Черчесов.

«Мне нравится команда, которую строит Черчесов. Нравится команда, ее настрой. Может быть, нужно еще работать с точки зрения исполнительского мастерства. Но здесь собраны лучшие игроки. У них есть огромное желание играть за национальную команду. Оно мне нравится, я буду с этой командой», - сказал Мутко.

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