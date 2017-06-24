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Роналду: «И Чили, и Германия – сильные сборные»

Матч: Новая ЗеландияНовая Зеландия0 : 4ПортугалияПортугалия
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Роналду Криштиану
Сегодня, 21:35 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал  победу над командой Новой Зеландии (4:0) в матче заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций-2017.

«Хороший матч. Я помог команде, забил первый гол, кроме пенальти у меня были и другие голевые моменты. Сегодня нам было важно победить. Хотели решить все в первом тайме. Так и вышло: забили два гола. Кстати, поле было сложным, газон не очень хороший. Игру лучшего качества на нем было не показать. Мы сделали все, что могли и вышли в полуфинал.

Мы знаем, что у нас в любом случае будет сложный соперник. И Чили, и Германия – сильные сборные. Однако и мы очень сильны. Верим в себя, верим в то, что победим», - сказал Роналду.

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