Игроки сборной России присоединятся к «Спартаку» 2 июля

Пять футболистов сборной России, принимавших участие в Кубке Конфедераций-2017, прибудут в расположение «Спартака» 2 июля. Речь идет о защитниках Георгии Джикия, Дмитрии Комбарове и Илье Кутепове, а также о хавбеках Денисе Глушакове и Александре Самедове.

Напомним, что вчера, 24 июня, сборная России уступила Мексике (1:2) и завершила свой путь на Кубке Конфедераций-2017.