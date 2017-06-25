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Игроки сборной России присоединятся к «Спартаку» 2 июля
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Спартак М, Россия, Глушаков Денис, Самедов Александр, Кутепов Илья, Джикия Георгий, Комбаров Дмитрий
Вчера, 21:29 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Максим Коджеспиров
Пять футболистов сборной России, принимавших участие в Кубке Конфедераций-2017, прибудут в расположение «Спартака» 2 июля. Речь идет о защитниках Георгии Джикия, Дмитрии Комбарове и Илье Кутепове, а также о хавбеках Денисе Глушакове и Александре Самедове.
Напомним, что вчера, 24 июня, сборная России уступила Мексике (1:2) и завершила свой путь на Кубке Конфедераций-2017.
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