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Джан: «Посмотрел статистику Салаха. Не терпится сыграть с ним за одну команду»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ливерпуль, Джан Эмре, Салах Мохамед
Сегодня, 16:39 | Источник: ФК "Ливерпуль" | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан одобряет приобретение «красными» полузащитника Мохамеда Салаха, который ранее выступал за «Рому»:

«С нетерпением жду возможности сыграть с Салахом за одну команду, ведь это очень классный игрок.

Вчера или позавчера я посмотрел его статистику за прошлый сезон в Италии. Думаю, он станет очень полезным игроком для „Ливерпуля“».

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