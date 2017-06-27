Джан: «Посмотрел статистику Салаха. Не терпится сыграть с ним за одну команду»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан одобряет приобретение «красными» полузащитника Мохамеда Салаха, который ранее выступал за «Рому»:

«С нетерпением жду возможности сыграть с Салахом за одну команду, ведь это очень классный игрок.

Вчера или позавчера я посмотрел его статистику за прошлый сезон в Италии. Думаю, он станет очень полезным игроком для „Ливерпуля“».