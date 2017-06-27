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Джан: «Посмотрел статистику Салаха. Не терпится сыграть с ним за одну команду»
Сегодня, 16:39 | Источник: ФК "Ливерпуль" | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан одобряет приобретение «красными» полузащитника Мохамеда Салаха, который ранее выступал за «Рому»:
«С нетерпением жду возможности сыграть с Салахом за одну команду, ведь это очень классный игрок.
Вчера или позавчера я посмотрел его статистику за прошлый сезон в Италии. Думаю, он станет очень полезным игроком для „Ливерпуля“».
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