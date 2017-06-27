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Ракитич: «Уход Луиса Энрике из „Барселоны“ - большая потеря»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Ракитич Иван, Энрике Луис , Эмери Унаи
Сегодня, 13:11 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитнику «Барселоны» Ивану Ракитичу жаль, что Луис Энрике покинул пост главного тренера «сине-гранатовых»:
«Я бы хотел в будущем вновь поиграть под руководством Луиса Энрике и Унаи Эмери.
Они одни из основополагающих людей в моей карьере. Они оба без ума от футбола и никогда не хотят проигрывать.
Уход Луиса Энрике из „Барселоны“ - большая потеря. Я перешел в этот клуб благодаря его инициативе, он поддерживал меня здесь изо всех сил на протяжении этих трех лет».
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