Рейтинг@Mail.ru

Ракитич: «Уход Луиса Энрике из „Барселоны“ - большая потеря»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Ракитич Иван, Энрике Луис , Эмери Унаи
Сегодня, 13:11 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитнику «Барселоны» Ивану Ракитичу жаль, что Луис Энрике покинул пост главного тренера «сине-гранатовых»:

«Я бы хотел в будущем вновь поиграть под руководством Луиса Энрике и Унаи Эмери.

Они одни из основополагающих людей в моей карьере. Они оба без ума от футбола и никогда не хотят проигрывать.

Уход Луиса Энрике из „Барселоны“ - большая потеря. Я перешел в этот клуб благодаря его инициативе, он поддерживал меня здесь изо всех сил на протяжении этих трех лет».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:33
ответ пользователю sir_Alex (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:21
ответ пользователю Шуnя771 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:26 Пицци не будет перестраивать игру чилийцев в полуфинале Кубка Конфедераций из-за Роналду 0
12:59 Агент: «У Бильи есть договорённость с „Миланом“» 0
11:33 Жинола: «Мбаппе надо посмотреть на Марсьяля и остаться в „Монако“ ещё на год» 11
10:24 Л. Галлахер: «Гвардиоле не следует оставаться в „Ман Сити“, если клуб ничего не выиграет» 10
09:24 Экс-тренер Мораты поддерживает игрока «Реала» в его желании сменить клубную прописку 1
08:21 Аллегри: «В будущем Бонуччи станет вожаком „Ювентуса“» 5
Вчера
18:26 Марадона: «Я фанат Путина» 176
18:10 Де Бур: «Хочу полностью отработать свой трехлетний контракт с „Кристал Пэлас“» 4
16:39 Пато: «Сказал ли бы я „да“ „Интеру“? Почему бы и нет?» 9
14:44 Гендиректор «Ромы»: «Вскоре мы подпишем Пеллегрини» 2
все материалы по этой теме
Турниры