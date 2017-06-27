Ракитич: «Уход Луиса Энрике из „Барселоны“ - большая потеря»

Полузащитнику «Барселоны» Ивану Ракитичу жаль, что Луис Энрике покинул пост главного тренера «сине-гранатовых»:

«Я бы хотел в будущем вновь поиграть под руководством Луиса Энрике и Унаи Эмери.

Они одни из основополагающих людей в моей карьере. Они оба без ума от футбола и никогда не хотят проигрывать.

Уход Луиса Энрике из „Барселоны“ - большая потеря. Я перешел в этот клуб благодаря его инициативе, он поддерживал меня здесь изо всех сил на протяжении этих трех лет».