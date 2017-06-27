Роналду: «Готовы к завтрашнему матчу»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своем «твиттере» совместное фото со своими партнерами по национальной команде в преддверии полуфинального матча против сборной Чили, сопроводив его следующим комментарием:

«Готовы к завтрашнему матчу».

Ранее наставник чилийцев Хуан Антонио Пицци заявил, что его команда не будет отступать от традиционного для себя тактического рисунка в надежде сдержать Роналду.