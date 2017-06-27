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Роналду: «Готовы к завтрашнему матчу»

Матч: ПортугалияПортугалия-:-ЧилиЧили
Начало матча: Завтра, 21:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Роналду Криштиану
Сегодня, 14:12 | Источник: Твиттер Криштиану Роналду | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своем «твиттере» совместное фото со своими партнерами по национальной команде в преддверии полуфинального матча против сборной Чили, сопроводив его следующим комментарием:

«Готовы к завтрашнему матчу».

Ранее наставник чилийцев Хуан Антонио Пицци заявил, что его команда не будет отступать от традиционного для себя тактического рисунка в надежде сдержать Роналду.

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