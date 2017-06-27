Агент трансферной цели ЦСКА и «Спартака»: «Кайоде очень хочет играть в России»

Франц Херцог - агент нападающего «Аустрии» Оларенваджу Кайоде, интерес к которому приписывают ЦСКА и «Спартаку», сообщил, что клиент заинтересован в переходе в российский чемпионат:

«Действительно, два российских клуба очень заинтересованы в приобретении игрока, но уточнить, какие именно, я не могу по причине профессиональной этики. Один из названных вами клубов - правильный, второй клуб тоже из Москвы, но, повторюсь, назвать, какой именно, я не могу. Могу лишь сказать, что у обоих клубов многолетняя история, высокие амбиции и восхитительная фанатская поддержка, а главное - оба клуба будут выступать в еврокубках в следующем сезоне.

Также Кайоде имеет предложения от клубов из Украины, Германии и Италии. Однако игрок крайне заинтересован в том, чтобы играть в России, так как считает РФПЛ отличным трамплином для перехода в ведущие европейские чемпионаты. К тому же в России пройдет чемпионат мира по футболу. В самое ближайшее время мы проведем переговоры с клубами, и вы все узнаете».

В минувшем сезоне на счету Кайоде 48 матчах за «Аустрию» во всех турнирах, в которых он отметился 24 забитыми мячами.