Пицци не будет перестраивать игру чилийцев в полуфинале Кубка Конфедераций из-за Роналду

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци заявил, что его команда не будет отступать от традиционного для себя тактического рисунка в надежде сдержать нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в полуфинальном матче Кубка Конфедераций:

«Будем ли мы перестраивать игру из-за Роналду? Нет. Мы, конечно, анализируем игру оппонентов, вы правы, что против нас выйдет такой футболист, как Роналду. Наша задача - быть максимально бдительными с ним и быстро выходить в атаку. У него много сильных сторон, но мы будем придерживаться привычной игры».

Напомним, что на поединке между сборными Португалии и Чили будет работать иранская бригада судей во главе с Алирезой Фагани.