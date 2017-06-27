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Пицци не будет перестраивать игру чилийцев в полуфинале Кубка Конфедераций из-за Роналду

Матч: ПортугалияПортугалия-:-ЧилиЧили
Начало матча: Завтра, 21:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Пицци Хуан Антонио , Роналду Криштиану
Сегодня, 13:26 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци заявил, что его команда не будет отступать от традиционного для себя тактического рисунка в надежде сдержать нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в полуфинальном матче Кубка Конфедераций:

«Будем ли мы перестраивать игру из-за Роналду? Нет. Мы, конечно, анализируем игру оппонентов, вы правы, что против нас выйдет такой футболист, как Роналду. Наша задача - быть максимально бдительными с ним и быстро выходить в атаку. У него много сильных сторон, но мы будем придерживаться привычной игры».

Напомним, что на поединке между сборными Португалии и Чили будет работать иранская бригада судей во главе с Алирезой Фагани.

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