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Дель Боске: «Уход Роналду станет большой потерей для „Реала“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, Роналду Криштиану, Дель Боске Висенте
Сегодня, 17:37 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске прокомментировал слухи о том, что Криштиану Роналду хочет покинуть «Реал».

«Если Роналду уйдет, это будет большой потерей. Сейчас он и Месси определяют испанский футбол. Мы живем в эпоху Месси и Роналду. Нам повезло, что два таких игрока выступают в Испании. Это важно для привлечения болельщиков. Но важно и то, что каждый должен платить налоги».

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