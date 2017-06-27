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Дель Боске: «Уход Роналду станет большой потерей для „Реала“»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, Роналду Криштиану, Дель Боске Висенте
Сегодня, 17:37 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске прокомментировал слухи о том, что Криштиану Роналду хочет покинуть «Реал».
«Если Роналду уйдет, это будет большой потерей. Сейчас он и Месси определяют испанский футбол. Мы живем в эпоху Месси и Роналду. Нам повезло, что два таких игрока выступают в Испании. Это важно для привлечения болельщиков. Но важно и то, что каждый должен платить налоги».
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