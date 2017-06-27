Дель Боске: «Уход Роналду станет большой потерей для „Реала“»

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске прокомментировал слухи о том, что Криштиану Роналду хочет покинуть «Реал».

«Если Роналду уйдет, это будет большой потерей. Сейчас он и Месси определяют испанский футбол. Мы живем в эпоху Месси и Роналду. Нам повезло, что два таких игрока выступают в Испании. Это важно для привлечения болельщиков. Но важно и то, что каждый должен платить налоги».