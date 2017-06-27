Агент: «Ари хотел бы сыграть за сборную России на чемпионате мира»

Оливер Кабрера - агент нападающего «Локомотива» Ари, права на которого принадлежат «Краснодару», прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что бразилец в ближайшие несколько месяцев может получить российское гражданство:

«Я не говорю, что эта информация неверная, я ее не подтверждаю и не опровергаю. Но комментировать ее не могу просто потому, что с Ари мы на эту тему не общались. Но он хотел бы выступать за сборную России и сыграть за нее на ближайшем чемпионате мира».