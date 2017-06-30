«Интер» подписал двух юниоров «Пескары»

«Пескара» объявила о продаже двух молодых игроков в «Интер»: 17-летнего полузащитника Марко Помпетти и 14-летнего нападающего Лоренцо Пескетолы. Президент «дельфинов» признал, что такой шаг будет полезен для карьеры футболистов и пожелал им всего наилучшего.

Напомним, что по итогам сезона «Пескара» покинула Серию А.