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«Интер» подписал двух юниоров «Пескары»
Сегодня, 11:59 | Источник: ФК "Пескара" | Редакция: Роман Мельник
«Пескара» объявила о продаже двух молодых игроков в «Интер»: 17-летнего полузащитника Марко Помпетти и 14-летнего нападающего Лоренцо Пескетолы. Президент «дельфинов» признал, что такой шаг будет полезен для карьеры футболистов и пожелал им всего наилучшего.
Напомним, что по итогам сезона «Пескара» покинула Серию А.
Trasferimento all’Inter per Pompetti e Peschetola https://t.co/yF5LL7EbfH via @pescaracalcio
— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) 30 июня 2017 г.
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