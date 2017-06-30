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«Интер» подписал двух юниоров «Пескары»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Пескара, Интер, Помпетти Марко
Сегодня, 11:59 | Источник: ФК "Пескара" | Редакция: Роман Мельник

«Пескара» объявила о продаже двух молодых игроков в «Интер»: 17-летнего полузащитника Марко Помпетти и 14-летнего нападающего Лоренцо Пескетолы. Президент «дельфинов» признал, что такой шаг будет полезен для карьеры футболистов и пожелал им всего наилучшего.

Напомним, что по итогам сезона «Пескара» покинула Серию А.

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