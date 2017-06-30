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Защитник «Интера» Димарко перешел в «Сьон»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Интер, Сьон, Эмполи, Димарко Федерико
Сегодня, 11:24 | Источник: ФК "Интер" | Редакция: Роман Мельник

«Интер» объявил о продаже своего воспитанника Федерико Димарко в швейцарский «Сьон». Стоимость трансфера 19-летнего защитника, по неофициальной информации, составила 2 млн евро. 

Минувший сезон футболист провел в «Эмполи» на правах аренды, сыграл 12 матчей и отметился одной результативной передачей.

Напомним, ранее миланский клуб расстался с хавбеком Эвером Банегой.

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