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Защитник «Интера» Димарко перешел в «Сьон»
Сегодня, 11:24 | Источник: ФК "Интер" | Редакция: Роман Мельник
«Интер» объявил о продаже своего воспитанника Федерико Димарко в швейцарский «Сьон». Стоимость трансфера 19-летнего защитника, по неофициальной информации, составила 2 млн евро.
Минувший сезон футболист провел в «Эмполи» на правах аренды, сыграл 12 матчей и отметился одной результативной передачей.
Напомним, ранее миланский клуб расстался с хавбеком Эвером Банегой.
[News] L'international espoir italien Federico Dimarco et le buteur brésilien Matheus Cunha s'engagent en Valais ! https://t.co/NkmSyviqt8 pic.twitter.com/6QhBRFLTs9
— FC Sion (@FCSion) 30 июня 2017 г.
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