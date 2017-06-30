Агент Де Шильо обсуждает с боссами «Милана» продажу игрока клубом

Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо, судя по всему, этим летом покинет клуб.

Сообщается, что Джованни Бранчини - агент 24-летнего игрока, прибыл на встречу с руководством «россонери». На переговорах стороны обсуждают будущую продажу Де Шильо в другой клуб.

По слухам, итальянец может продолжить карьеру в «Ювентусе».