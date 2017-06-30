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Агент Де Шильо обсуждает с боссами «Милана» продажу игрока клубом
Сегодня, 17:09 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо, судя по всему, этим летом покинет клуб.
Сообщается, что Джованни Бранчини - агент 24-летнего игрока, прибыл на встречу с руководством «россонери». На переговорах стороны обсуждают будущую продажу Де Шильо в другой клуб.
По слухам, итальянец может продолжить карьеру в «Ювентусе».
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