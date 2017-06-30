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Капитан «Севильи» Иборра может продолжить карьеру в Премьер-Лиге

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Иборра Висенте
Сегодня, 22:38 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

«Севилья» может расстаться со своим капитаном Висенте Иборрой.

Сообщается, что андалусийцы получили от одного из ведущих английских клубов (какого именно не сообщается) предложение в размере 12 млн евро. 

По слухам, 29-летний хавбек счастлив в «Севилье», однако в клубе понимают, что это, вероятно, одна из последних возможностей выгодно продать игрока, которому скоро пойдет четвертый десяток.

Ранее мы писали о том, что полузащитника хотят видеть в «Роме».

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