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В «Ливерпуле» готовы заплатить рекордные в истории клуба деньги за трансфер Наби Кейта

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, РБ Лейпциг, Ливерпуль, Кейта Наби
Сегодня, 17:37 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британских СМИ, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп является большим поклонником таланта полузащитника «РБ Лейпциг» Наби Кейта и хочет видеть его в рядах своей команды.

Немецкий клуб оценивает 22-летнего хавбека в 80 млн евро, хотя отступные, прописанные в контракте Кейта с «быками», составляют 55 млн евро, однако такой ценник на футболиста активируется лишь со следующего лета.

Ожидается, что вскоре «красные» сделают вице-чемпионам Германии предложение по покупке игрока. Почти с уверенностью можно сказать следующее: если данный трансфер состоится, он станет самым дорогим в истории «Ливерпуля».

Сам Кейта на днях заявил, что мечтает играть в топ-клубе.

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