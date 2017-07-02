«Волгарь» завершил сбор двумя победами

«Волгарь» завершил свой первый учебно-тренировочный сбор, проходивший в Беларуси, на мажорной ноте.

В заключительный день сборов команда Юрия Газзаева одержала две победы, сперва с минимальным счетом одолев молодежный состав «Арсенала» (гол на счету Романа Акбашева), а после обыграв «Смоленск» со счетом 2:1 (дубль оформил хавбек астраханцев Алексей Сутормин).

В ближайшие дни «Волгарь» вернется в Астрахань, где продолжит готовиться к старту нового сезона. Напомним, что клуб уже успел получить лицензию на участие в первенстве ФНЛ в следующем сезоне.