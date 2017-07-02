Рейтинг@Mail.ru

«Волгарь» завершил сбор двумя победами

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Межсезонье, Волгарь
Сегодня, 15:19 | Источник: ФК "Волгарь" | Редакция: Антон Белюсь

«Волгарь» завершил свой первый учебно-тренировочный сбор, проходивший в Беларуси, на мажорной ноте.

В заключительный день сборов команда Юрия Газзаева одержала две победы, сперва с минимальным счетом одолев молодежный состав «Арсенала» (гол на счету Романа Акбашева), а после обыграв «Смоленск» со счетом 2:1 (дубль оформил хавбек астраханцев Алексей Сутормин). 

В ближайшие дни «Волгарь» вернется в Астрахань, где продолжит готовиться к старту нового сезона. Напомним, что клуб уже успел получить лицензию на участие в первенстве ФНЛ в следующем сезоне.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:36 «Ростов» уступил албанскому «Кукеси» в контрольном матче 33
12:36 Дзагоев, Васин и Головин присоединились к ЦСКА на сборе в Австрии 48
30 июня 2017
21:32 Тульский «Арсенал» уступил «Аустрии» 2
21:23 «Урал» переиграл словенский «Целе» в контрольном матче 2
21:07 «Локомотив» с минимальным счётом проиграл «Риеке» 4
19:31 27 футболистов отправились в составе «Зенита» на сбор в Австрию 100
28 июня 2017
21:14 «Анжи» сыграл вничью с хорватской «Истрой» 9
21:06 Московское «Динамо» обыграло «Карабах» 12
27 июня 2017
21:18 «Анжи» сыграл вничью с ЧФР 14
20:56 Тульский «Арсенал» проиграл «Вольфсбергу» 3
все материалы по этой теме
Турниры