30
«Волгарь» завершил сбор двумя победами
Сегодня, 15:19 | Источник: ФК "Волгарь" | Редакция: Антон Белюсь
«Волгарь» завершил свой первый учебно-тренировочный сбор, проходивший в Беларуси, на мажорной ноте.
В заключительный день сборов команда Юрия Газзаева одержала две победы, сперва с минимальным счетом одолев молодежный состав «Арсенала» (гол на счету Романа Акбашева), а после обыграв «Смоленск» со счетом 2:1 (дубль оформил хавбек астраханцев Алексей Сутормин).
В ближайшие дни «Волгарь» вернется в Астрахань, где продолжит готовиться к старту нового сезона. Напомним, что клуб уже успел получить лицензию на участие в первенстве ФНЛ в следующем сезоне.
Другие материалы по теме:
30 июня 2017
28 июня 2017
27 июня 2017
21:18 «Анжи» сыграл вничью с ЧФР 14
60
Или войдите через