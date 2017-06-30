Тульский «Арсенал» уступил «Аустрии»

Тульский «Арсенал» в рамках учебно-тренировочного сбора провел товарищескую встречу с венской «Аустрией», в которой уступил действующим вице-чемпионам Австрии.

«Аустрия» – «Арсенал» – 3:1 (2:1)

Голы: Фризенбихлер 21, Хольцхаузер 34 (пен), Моншайн 85 - Берхамов 28.

«Аустрия»: Пентц, Филипович, Таджури, Фризенбихлер, Грюнвальд, Зербест, Ларсен, Хольцхаузер, Марчинко, Пирес, Йонович.

Главный тренер: Торстен Финк.

«Арсенал»: Левашов, Александров, Радунович, Беляев (Иванов 62), Григалава (Денисов 46), Комбаров (Хагуш 46), Горбатенко (Аджоев 62), Боурчану (Ярмолицкий 62), Берхамов (Стеклов 62), Шевченко (Максимов 62), Расич (Сикоев 66).

Главный тренер: Миодраг Божович.

Предупреждение: Хагуш 58.

Ранее «оружейники» уступили австрийскому «Вольфсбергу».