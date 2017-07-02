30
Дзагоев, Васин и Головин присоединились к ЦСКА на сборе в Австрии
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Межсезонье, ЦСКА, Дзагоев Алан, Васин Виктор, Головин Александр
Сегодня, 12:36 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник «армейцев» Алан Дзагоев, который близок к полному восстановлению от травмы, присоединился к своим одноклубникам на сборе в Австрии. Также в расположение команды прибыли защитник Виктор Васин и хавбек Александр Головин, которым после выступления за сборную России на Кубке Конфедераций был предоставлен недельный отпуск.
В данный момент все три игрока тренируются вместе с остальной командой.
Другие материалы по теме:
30 июня 2017
28 июня 2017
27 июня 2017
21:18 «Анжи» сыграл вничью с ЧФР 14
24 июня 2017
60
Или войдите через
Сегодня 12:55
Хорошая новость - а если бы Васин, Головин и Дзагоев вчера играли против чемпиона Cербии, счет мог бы быть до не приличия огромным, а не просто разгром ))
_______________________________________________________________
Ты Васькина тормозом недавно именовал.....
Ганчаренко:" Мы оценим их состояние. Если будут готовы, конечно, они сыграют. Осталось всего два матча. Дзагоев сыграет наверняка."
Пора работать в связке для понимания игры.
Победы 05.07. в игре с Вииторулом.
ГАФ-ГАФ-ГАФ