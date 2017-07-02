Дзагоев, Васин и Головин присоединились к ЦСКА на сборе в Австрии

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник «армейцев» Алан Дзагоев, который близок к полному восстановлению от травмы, присоединился к своим одноклубникам на сборе в Австрии. Также в расположение команды прибыли защитник Виктор Васин и хавбек Александр Головин, которым после выступления за сборную России на Кубке Конфедераций был предоставлен недельный отпуск.

В данный момент все три игрока тренируются вместе с остальной командой.