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Дзагоев, Васин и Головин присоединились к ЦСКА на сборе в Австрии

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Межсезонье, ЦСКА, Дзагоев Алан, Васин Виктор, Головин Александр
Сегодня, 12:36 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник «армейцев» Алан Дзагоев, который близок к полному восстановлению от травмы, присоединился к своим одноклубникам на сборе в Австрии. Также в расположение команды прибыли защитник Виктор Васин и хавбек Александр Головин, которым после выступления за сборную России на Кубке Конфедераций был предоставлен недельный отпуск.

В данный момент все три игрока тренируются вместе с остальной командой.

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