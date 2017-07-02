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Мутко: «Этим Кубком Конфедераций мы доказали, что Россия - футбольная страна»
Вчера, 23:38 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко подвел итоги Кубка Конфедераций, который сегодня завершился в Санкт-Петербурге матчем Чили - Германия (0:1).
«Я думаю, этим Кубком Конфедераций мы доказали, что Россия - футбольная страна. Финал прошел на высоком уровне, турнир прошел на высоком уровне, болельщики болели на высоком уровне. Поздравляю всех с тем, что у нас прошел такой прекрасный турнир!»
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01 июля 2017
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Или войдите через
Слуцкому ??
Мексике ???
Португалии ???
ЧМ можно проводить и в ЮАР...но никому и в голову не придёт назвать их футбольной страной......
Просто напросто у Мутко стыда,чести,совести нет.
Его футбол на уровне Гондураса а он балаболит.
Совсем ума нет у нашего футбольного рулевого.
Уровень сборной и "боления" должен быть примерно одинаков - только тогда можно говорить о "футбольной стране"..