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Мутко: «Этим Кубком Конфедераций мы доказали, что Россия - футбольная страна»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Мутко Виталий
Вчера, 23:38 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко подвел итоги Кубка Конфедераций, который сегодня завершился в Санкт-Петербурге матчем Чили - Германия (0:1).

«Я думаю, этим Кубком Конфедераций мы доказали, что Россия - футбольная страна. Финал прошел на высоком уровне, турнир прошел на высоком уровне, болельщики болели на высоком уровне. Поздравляю всех с тем, что у нас прошел такой прекрасный турнир!»

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