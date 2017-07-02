Мутко: «Этим Кубком Конфедераций мы доказали, что Россия - футбольная страна»

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко подвел итоги Кубка Конфедераций, который сегодня завершился в Санкт-Петербурге матчем Чили - Германия (0:1).

«Я думаю, этим Кубком Конфедераций мы доказали, что Россия - футбольная страна. Финал прошел на высоком уровне, турнир прошел на высоком уровне, болельщики болели на высоком уровне. Поздравляю всех с тем, что у нас прошел такой прекрасный турнир!»