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Калитвинцев: «Хорошие впечатления от победы над „Лудогорцем“»

Матч: ДинамоДинамо3 : 1ЛудогорецЛудогорец
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: мнение, Калитвинцев Юрий
Сегодня, 09:46 | Источник: ФК "Динамо" Москва | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев оценил действия своих подопечных в контрольном матче с «Лудогорцем», победу в котором одержали «бело-голубые»:

«Пожалуй, это самый сильный соперник, с которым мы встречались в нынешнее межсезонье, поэтому впечатления от победы хорошие. Организованно сыграли в обороне. Допустили, правда, в первом тайме ошибку, но футболисты не обратили на нее внимание, продолжали выполнять наши требования.

Молодцы, что забили три гола. При этом надо использовать и другие возможности, которых было в избытке. Халатности не было, но прощать соперника в голевых моментах нельзя. В целом же больше положительного, чем отрицательного. В раздевалке ребят поздравили и забыли об этой победе.

Завтра у нас две тренировки. Понимаю, что сложновато – три матча за четыре дня. Да, была ротация, но каждая встреча – это помимо физической нагрузки еще и выброс адреналина, и ответственность за результат. Но это сборы, через это надо пройти».

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