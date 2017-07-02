Вартапетов: «Через месяц Зобнин начнет работать с мячом»
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о том, как идет восстановление полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, который получил травму крестообразных связок колена.
«Вчера только вернулся из Рима. Поговорил с лечащими врачами, физиотерапевтами, профессором, который делал операцию. С Романом, разумеется, пообщались. Мы довольны тем, как идёт восстановление Зобнина, наверное, даже с некоторым опережением, хотя здесь ни к каким рекордам не стремимся. Дело в том, что тот момент, когда он выходит на поле с мячом тренироваться и когда он готов к официальной игре – это не одно и то же. При чрезмерной активизации существует риск рецидива после травмы крестообразной связки. Здесь нужно определённое время – природу обмануть очень трудно. На сегодняшний день всё идёт прекрасно. Рома крутит велосипед, начал занятия в бассейне, ходит уже уверенно и чувствует себя хорошо. Мышечная масса на повреждённой ноге практически восстановилась. И настрой у него очень хороший, что не может не радовать.
Примерно через месяц Зобнин может приступить к специальным упражнениям с мячом на поле. Опять же, о группе или даже разминке с командой речь пока не идёт. Это работа с реабилитологом, но уже на поле. Для футболиста это очень важный этап, когда он из зала для физиотерапии переходит на поле. Там уже бег, работа с мячом, но это не значит, что он может прямо сейчас заиграть в футбол. Нет, конечно. Но это очень важный этап.
На мой взгляд, приступить к полноценной состязательной практике Зобнин сможет после зимней паузы. Возможно, вернётся пораньше, но форсировать события мы не хотим. Рассчитываем, что уже на зимних сборах Роман сможет тренироваться без ограничений».
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