Орещук: «Кокорин скоро сядет на лавку, потому что Полоз его „съест“»

Бывший спортивный директор «Динамо» и «Торпедо» Роман Орещук уверен, что «Зениту» не стоит подписывать нападающего «Краснодара» Федора Смолова, поскольку клуб уже усилился очень хорошим форвардом - Дмитрием Полозом.

«На мой взгляд, Федор [Смолов] сейчас „Зениту“ не нужен. Потому что есть Полоз, а позиция схожая, какой смысл дублировать? Боюсь, что совсем скоро Кокорин сядет на лавку, потому что Дмитрий его „съест“.

Дмитрий через многое прошел. Полоз пахарь, звезда во лбу там не горит. И он на две головы сильнее Кокорина».