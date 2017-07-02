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Орещук: «Кокорин скоро сядет на лавку, потому что Полоз его „съест“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Кокорин Александр, Полоз Дмитрий, Смолов Федор
Сегодня, 21:17 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший спортивный директор «Динамо» и «Торпедо» Роман Орещук уверен, что «Зениту» не стоит подписывать нападающего «Краснодара» Федора Смолова, поскольку клуб уже усилился очень хорошим форвардом - Дмитрием Полозом.

«На мой взгляд, Федор [Смолов] сейчас „Зениту“ не нужен. Потому что есть Полоз, а позиция схожая, какой смысл дублировать? Боюсь, что совсем скоро Кокорин сядет на лавку, потому что Дмитрий его „съест“.

Дмитрий через многое прошел. Полоз пахарь, звезда во лбу там не горит. И он на две головы сильнее Кокорина».

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