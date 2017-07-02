Кот-оракул предсказал победу сборной Германии в финале Кубка Конфедераций

Эрмитажный кот-оракул по кличке Ахилл предсказал победу сборной Германии в финальном матче Кубка Конфедераций против национальной команды Чили.

Коту было предложено зайти в один из домиков украшенных флагами играющих команд.

«На этот раз флаги к домикам расставляли журналисты, чтобы добиться максимальной объективности, но Ахилл очень уверенно сделал свой выбор», - сказала ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

Ранее Ахилл успешно предсказал исход матча Россия - Новая Зеландия и победу Португалии над Новой Зеландией.