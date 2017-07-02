Рейтинг@Mail.ru

Кот-оракул предсказал победу сборной Германии в финале Кубка Конфедераций

Матч: ЧилиЧили-:-ГерманияГермания
Начало матча: Сегодня, 21:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение
Сегодня, 12:21 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Эрмитажный кот-оракул по кличке Ахилл предсказал победу сборной Германии в финальном матче Кубка Конфедераций против национальной команды Чили.

Коту было предложено зайти в один из домиков украшенных флагами играющих команд.

«На этот раз флаги к домикам расставляли журналисты, чтобы добиться максимальной объективности, но Ахилл очень уверенно сделал свой выбор», - сказала ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

Ранее Ахилл успешно предсказал исход матча Россия - Новая Зеландия и победу Португалии над Новой Зеландией.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:56
ответ пользователю sir_Alex (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:41
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:34
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:27
ответ пользователю Телогрейка (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:26
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 12:25
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 12:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:24
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:46 Калитвинцев: «Хорошие впечатления от победы над „Лудогорцем“» 10
00:54 Гинер: «Если заполним VIP-ложу, стадион ЦСКА будет приносить около 18 млн долларов» 100
Вчера
23:42 Ганчаренко: «Дзагоев наверняка сыграет в следующем матче ЦСКА» 19
21:31 Мутко: «Проведем ЧМ на уровне Кубка Конфедераций» 21
18:54 Кириченко: «„Ростов“ строит новую команду» 24
17:00 Петкович: «„Спартак“ такой же великий клуб в России, как „Црвена Звезда“ в Сербии» 68
16:19 Петраков: «„Томи“ нужны как минимум 5-6 игроков» 5
15:06 Мутко: «Шторм? Поле „Спартака“ будет в отличном состоянии к матчу Португалия - Мексика» 21
09:20 Ивелин Попов: «„Спартак“ сезона 2016/17 был близок к идеальному» 77
07:20 Гершкович: «Зачем Дзюба занимается такой ерундой и усложняет себе дорогу в сборную?!» 51
все материалы по этой теме
Турниры