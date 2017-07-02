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Кот-оракул предсказал победу сборной Германии в финале Кубка Конфедераций
Сегодня, 12:21 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Эрмитажный кот-оракул по кличке Ахилл предсказал победу сборной Германии в финальном матче Кубка Конфедераций против национальной команды Чили.
Коту было предложено зайти в один из домиков украшенных флагами играющих команд.
«На этот раз флаги к домикам расставляли журналисты, чтобы добиться максимальной объективности, но Ахилл очень уверенно сделал свой выбор», - сказала ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.
Ранее Ахилл успешно предсказал исход матча Россия - Новая Зеландия и победу Португалии над Новой Зеландией.
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