Каррера и Бердыев – в топ-50 тренеров планеты!

Каждое лето авторитетное британское издание FourFourTwo публикует рейтинг сильнейших тренеров в мире. «Соккер.ру» разбирается в рейтинге, где есть знакомые лица.

Места с 50 по 41:

50. Дэвид Вагнер («Хаддерсфилд Таун»; Германия)

49. Георге Хаджи («Вииторул Констанца»; Румыния)

48. Эмма Хейес (женская команда «Челси»; Англия)

47. Кристиан Штрайх («Фрайбург»; Германия)

46. Барак Бахар («Хапоэль Беэр-Шева»; Израиль)

45. Гильермо Альмада («Барселона» (Эквадор); Уругвай)

44. Массимо Каррера («Спартак»; Италия)

43. Марк Сампсон (женская сборная Англии; Уэльс)

42. Марко Силва («Уотфорд»; Португалия)

41. Филлип Коку (ПСВ; Нидерланды)

Нужно понимать, что рейтинг FourFourTwo интересен, попасть в него престижно, но все-таки он составлен британцами для британцев, а они так и не научились адекватно оценивать все то, что происходит на их острове и за его пределами. Поэтому в пятом десятке видим двух наставников женских команд и Марко Силву, который не сумел удержать «Халл Сити» в АПЛ, после чего возглавил «Уотфорд». «Харизматичный немец в очках», занимающий пятидесятую строчку, это не Юрген Клопп, а его соотечественник Дэвид Вагнер, пробившийся в АПЛ сквозь сито плей-офф вместе с «Хаддерсфилдом». Георге Хаджи, Барак Бахар и Гильермо Альмада – чемпионы Румынии, Израиля и Эквадора соответственно. Филлипа Коку отметили скорее по инерции – в чемпионате Голландии он остался третьим, в групповом этапе Лиги чемпионов уступил не только «Баварии» и «Атлетико», но и «Ростову». Наставник «Фрайбурга» Кристиан Шрайх завоевал путевку в Лигу Европы, а Массимо Каррере посвятим отдельную реплику.

Массимо Каррера. Год назад тренер, выигравший чемпионат России, занял 43-ю строчку, но Слуцкий на тот момент имел 15-летний опыт самостоятельной работы, выступал в Лиге чемпионов, где добирался до четвертьфинала с ЦСКА, плюс был отмечен его вклад в выход сборной России в финальную часть Евро-2016. Каррера год назад еще не думал о том, чтобы начать работать самостоятельно, но принял «Спартак» в непростой ситуации и сделал его чемпионом. Посмотрим, как резюмируют его работу журналисты из FourFourTwo: «В течение 16-ти лет „Спартак“, лучший по поддержке и самый титулованный клуб России, прятался в тени, неспособный вернуть чемпионскую корону и славу, которая полагается триумфатору. Они шли от провала к провалу, а низшей точкой стал вылет из квалификационного раунда Лиги Европы. Но затем появился Массимо Каррера, притянувший к себе удачу. А ведь он мог даже не оказаться в Москве: человек из штаба Антонио Конте в „Ювентусе“ и сборной Италии не поехал со своим бывшим боссом в Лондон, так как „Челси“, судя по всему, настаивал на том, чтобы помощником менеджера стал Стив Холланд. Поэтому Каррера согласился на роль помощника в „Спартаке“, но когда Дмитрий Аленичев был отправлен в отставку, он был назначен исполняющим обязанности. Игроки полюбили Массимо, он постепенно формировал утраченный менталитет „Спартака“ и в итоге завоевал золотые медали чемпионата России. Лига чемпионов ждет москвичей впервые с 2012 года, а там возможна встреча Карреры с Конте, но не раньше плей-офф».

Места с 40 по 31:

40. Майкл О’Нил (сборная Северной Ирландии; Северная Ирландия)

39. Диего Алонсо («Пачука»; Уругвай)

38. Эдди Хау («Борнмут»; Англия)

37. Брендан Роджерс («Селтик»; Северная Ирландия)

36. Курбан Бердыев («Рубин»; Туркменистан)

35. Шенол Гюнеш («Бешикташ»; Турция)

34. Томас Тухель (экс-«Боруссия», временно без работы; Германия)

33. Рафаэль Бенитес («Ньюкасл»; Испания)

32. Эдуардо Бериссо («Севилья»; Аргентина)

31. Арсен Венгер («Арсенал»; Франция)

Сборная Северной Ирландии под руководством Майкла О’Нила после достойного выступления на Евро-2016 ведет борьбу за попадание на чемпионат мира в Россию. Немцы первые в отборочной группе, но северооирландцы после шести туров занимают вторую строчку. Диего Алонсо – победитель прошлогодней мексиканской Клаусуры, Эдди Хау не первый год пророчат большое будущее, на этот раз англичанин сумел финишировать с «Борнмутом» в первой десятке АПЛ. Шенол Гюнеш стал чемпионом Турции, а Брендан Роджерс взял требл с «Селтиком» (чемпионство, Кубок Шотландии и Кубок Лиги), Томас Тухель на прощание завоевал Кубок Германии с «Боруссией», а Рафаэль Бенитес выиграл Чемпионшип. Эдуардо Бериссо довел «Сельту» до полуфинала Лиги Европы, после чего пошел на повышение в «Севилью». И только на 31-й строчке Арсен Венгер, завоевавший Кубок Англии и впервые за два десятка лет не сумевший вывести «Арсенал» в Лигу чемпионов.

Курбан Бердыев. Курбан Бекиевич второй год подряд попадает в топ-50 тренеров по версии FourFourTwo, причем летом 2016-го его поставили на 46-е место, оценив выступления «Ростова» в чемпионате России, а теперь специалист поднялся на 10 строчек, так как засветился в еврокубках. «Умение Бердыева превращать ординарных игроков в классных исполнителей поразительно. Трудно найти столь же блестящего тактически тренера, но Курбана Бекиевича, похоже, коснулся сам Мидас. Раннее он построил с нуля „Рубин Казань“ и привел неизвестный до этого клуб к двум победам в чемпионате России подряд, а также добился успеха в Лиге чемпионов, где побеждал „Барселону“ на „Камп Ноу“. Чудесная работа с „Ростовом“ стала не меньшей сенсацией. В декабре 2014-го Бердыев принял команду в полнейшем беспорядке и на пути к вылету. Он спас „Ростов“ от незавидной судьбы и превратил кучу малоизвестных игроков, которые месяцами не получали зарплату, в претендентов на трофей. В еврокубковой кампании команда Бердыева тоже создала несколько громких заголовков, переиграв „Андерлехт“, „Аякс“ и „Баварию“. Этим летом Бердыев вернулся в „Рубин“, и мы ожидаем, что казанский клуб вновь преуспеет под его руководством».

Места с 30 по 21:

30. Эрнесто Вальверде («Барселона»; Испания)

29. Джованни ван Бронкхорст («Фейеноорд»; Нидерланды)

28. Жорже Жезус («Спортинг» Лиссабон; Португалия)

27. Унаи Эмери (ПСЖ; Испания)

26. Руй Витория («Бенфика»; Португалия)

25. Ральф Хазенхютль («РБ Лейпциг»; Австрия)

24. Лучано Спаллетти («Интер»; Италия)

23. Эусебио Ди Франческо («Рома»; Италия)

22. Луис Энрике (экс-«Барселона», временно без работы; Испания)

21. Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины; Аргентина)

В конце третьего десятка расположился новый тренер «Барселоны», работавший до этого в «Атлетике» из Бильбао, а экс-тренер каталонцев Луис Энрике на 22-й строчке после самого неудачного сезона из трех у руля «Барсы». Также в этой бригаде бывший и нынешний наставники «Ромы» - Спаллетти и Ди Франческо, а также два тренера из чемпионата Португалии – чемпион Руй Витория и бывший тренер «Бенфики», ныне возглавляющий «Спортинг», Жорже Жезуш. Любопытно, что голландское чемпионство, автором которого стал Джованни ван Бронкхорст, ценится выше российского, хотя Нидерланды значительно ниже нас в рейтинге коэффициентов УЕФА. Унаи Эмери проиграл Лигу 1 и с помпой вылетел из Лиги чемпионов после суперкамбэка «Барселоны», но несколько кубков с ПСЖ завоевал. Хазенхютль сходу сделал «РБ Лейпциг» одним из сильнейших клубов Бундеслиги, завоевал путевку в Лигу чемпионов, как и Сампаоли с «Севильей». Хорхе после удачного сезона в Испании вернулся на родину, чтобы возглавить национальную сборную.

Места с 20 по 11:

20. Марселино Гарсия Тораль («Валенсия»; Испания)

19. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»; Италия)

18. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»; Аргентина)

17. Юлиан Нагельсманн («Хоффенхайм»; Германия)

16. Рональд Куман («Эвертон»; Нидерланды)

15. Тите (сборная Бразилии; Бразилия)

14. Маурицио Сарри («Наполи»; Италия)

13. Люсьен Фавр («Ницца»; Швейцария)

12. Йоахим Лёв (сборная Германии; Германия)

11. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»; Аргентина)

Удивительно видеть во второй десятке Марселино Гарсию Тораля – это сильный наставник, но все-таки последний год он сидел без работы после ухода из «Вильярреала». Тем временем Гасперини добивался успехов с «Аталантой» в Серии A, как и Маурицио Сарри, построивший убойный «Наполи», а молодой Нагельсманн вел к победам «Хоффенхайм». Не остались без внимания успехи Марсело Гальярдо в аргентинском чемпионате и Тите у руля сборной Бразилии. Еще один наставник национальной команды в рейтинге – немец Йоахим Лев. Хороший сезон «Ниццы» и умение находить общий язык с Балотелли забросили Люсьена Фавра на 13-ю позицию, а АПЛ в этой десятке представляют Рональд Куман и Маурисио Почеттино, причем последний, пожалуй, должен был оказаться выше.

Топ-10

10. Петер Бош («Боруссия» Дортмунд; Германия)

9. Юрген Клопп («Ливерпуль»; Германия)

8. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»; Испания)

7. Карло Анчелотти («Бавария»; Италия)

6. Леонарду Жардим («Монако»; Португалия)

5. Жозе Моуриньо («Манчестер Юнайтед»; Португалия)

4. Диего Симеоне («Атлетико»; Аргентина)

3. Масимиллиано Аллегри («Ювентус»; Италия)

2. Зинедин Зидан («Реал»; Франция)

1. Антонио Конте («Челси»; Италия)

Всех этих людей вы прекрасно знаете, новичок здесь только Петер Бош, который вывел «Аякс» в финал Лиги Европы. Четверо из десяти – тренеры команд АПЛ, причем на первую строчку в FourFourTwo поставили не Зидана, сумевшего во второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов и впервые за пять лет привести «Реал» к чемпионству в Ла Лиге, а Антонио Конте, завоевавшего титул в Англии с «Челси». Что ж, их рейтинг – их правила. Посмотрим, как обоснована первая строчка итальянца: «Конте прекрасно ответил на все вопросы по итогам английского сезона. Антонио был успешен в „Ювентусе“ и сборной Италии, но когда большой иностранный тренер появляется на Туманном Альбионе, всегда есть сомнения: сможет ли он гнуть свою линию в уникальной атмосфере АПЛ? По сравнению с предыдущим сезоном „Челси“ закончил чемпионат на 10 строчек выше, набрав на 43 очка больше. По ходу чемпионата, после сентябрьского поражения от „Арсенала“, Конте переключил тактическую схему „синих“ на 3-4-3, что обернулось длительной победной серией и стало ключом к победе в АПЛ. Но, возможно, самая большая сила Антонио в том, что он, несмотря на безжалостную требовательность, сумел создать в „Челси“ семью. Это тренер-гибрид, который одновременно является яростным начальником, кричащим у кромки поля и в раздевалке, пинающим бутылки, и любимым отцом семейства, который всегда вместе с командой и точно знает эмоциональное состояние каждого своего игрока».