Мутко: «С Марадоной возможность получения им российского гражданства пока не обсуждал»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что один из лучших футболистов в истории мирового футбола Диего Марадона хочет получить российское гражданство:

«Обсуждал ли я с Марадоной возможность получения им российского гражданства? Давайте мы не будем забегать вперед. Такое мы не обсуждали, но, в принципе, желание пообщаться у него есть».

Сам Марадона неоднократно заявлял о том, что президент РФ Владимир Путин является его кумиром.