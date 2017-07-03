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Мутко: «С Марадоной возможность получения им российского гражданства пока не обсуждал»

Соккер.Ру // Россия: мнение, Мутко Виталий , Марадона Диего
Сегодня, 12:15 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что один из лучших футболистов в истории мирового футбола Диего Марадона хочет получить российское гражданство:

«Обсуждал ли я с Марадоной возможность получения им российского гражданства? Давайте мы не будем забегать вперед. Такое мы не обсуждали, но, в принципе, желание пообщаться у него есть».

Сам Марадона неоднократно заявлял о том, что президент РФ Владимир Путин является его кумиром.

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