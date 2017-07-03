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Мутко: «С Марадоной возможность получения им российского гражданства пока не обсуждал»
Сегодня, 12:15 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что один из лучших футболистов в истории мирового футбола Диего Марадона хочет получить российское гражданство:
«Обсуждал ли я с Марадоной возможность получения им российского гражданства? Давайте мы не будем забегать вперед. Такое мы не обсуждали, но, в принципе, желание пообщаться у него есть».
Сам Марадона неоднократно заявлял о том, что президент РФ Владимир Путин является его кумиром.
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Зачем нам некогда весьма почетные пэры, имена которых были у всех на слуху?
Зачем нам Джонсон, Депардье, Сигал, Монсон и тд. Какой смысл?
Зачем нам некогда весьма почетные пэры, имена которых были у всех на слуху?
Зачем нам Джонсон, Депардье, Сигал, Монсон и тд. Какой смысл?
https://m.youtube.com/watch?v=ZRGox-EwZRY
А че,в правительстве вон продают всякой шушере и я тоже хочу заработать.
Забрал бы кто этого .....ба из страны....
И прежде чем перечислять все фамилии , почитай про причину, по которой Сигал стал россиянином.
А он уже и на паспорт сфотографировался!
Правда не один получился,а со знаменитостью.)
Пристанище для пенсионеров.
Зачем нам некогда весьма почетные пэры, имена которых были у всех на слуху?
Зачем нам Джонсон, Депардье, Сигал, Монсон и тд. Какой смысл?
В сми пишут, что в Питере какая то простигосподи обвинила Марадонну в том что он пытался над ней надругаться, так что либо она за клевету либо он больше в России не появится).