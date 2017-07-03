Жулиано: «Удивился, что в „Зените“ произошли слишком кардинальные перестановки»

Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал, что изменилось в клубе с приходом на тренерский мостик итальянца Роберто Манчини. По словам хавбека, его не страшит конкуренция.

«Читал в интернете: все писали о том, что у клуба появилось новое руководство, новый тренерский штаб, новые футболисты. Надеюсь, все эти изменения к лучшему и мы вместе добьемся хорошего результата.

Да я бы не назвал эти перестановки большим сюрпризом. Мы финишировали третьими, и все говорили о переменах. Пожалуй, я удивился тому, что произошли слишком кардинальные перестановки, и сейчас нам нужно привыкать ко всему новому.

Не заставляют ли эти перемены меня волноваться? Нет, всем понятно, какие у меня есть игровые качества. В этой ситуации все зависит от меня. Да, сменился тренер, который привез меня в „Зенит“, но мне нужно показать новому штабу все, на что я способен.

Это даже хорошо, что сейчас у нас много игроков, потому что это помогает конкуренции внутри команды. Если ты не будешь показывать максимальный уровень, то тебя заменит тот, кто будет выглядеть лучше. Нужно стремиться быть сильнее остальных. Нельзя забывать — мы будем играть в трех турнирах, так что благодаря ротации у нас появится время, чтобы восстановиться».