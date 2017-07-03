Глушаков: «За время отпуска успел испытать какое-то чувство ностальгии по „Спартаку“»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков, присоединившийся к «красно-белым» после короткого отпуска, рассказал о своем самочувствии и о том, как он провел отпуск:

«Как самочувствие? Всю ночь летели, но самочувствие хорошее. Приятно было всех увидеть на завтраке и пообщаться. Соскучились по команде. Лично я даже за этот сравнительно короткий срок успел испытать какое-то чувство ностальгии по „Спартаку“.

Остался ли осадок от выступления сборной на Кубке Конфедераций? Уважающий себя спортсмен всегда хочет выигрывать. Другое дело, что не всегда это получается. Но жизнь продолжается, а значит, надо возвращаться в футбол. Что ж, на сборе будем поднимать друг другу настроение. Когда складывается нормальный коллектив, то люди в трудный момент всегда поддержат, всегда найдут для этого нужные слова.

Где провел отпуск? В отпуске с Димой Комбаровым отправились в Сочи, где, естественно, купались и загорали. Ну, разумеется, вместе с семьями. И, конечно, заглянул в родное Миллерово, где провел традиционный турнир, который на этот раз посвятил Валерию Глушакову — замечательному человеку и футболисту.

Для меня первый матч сезона 7 июля с ФК „Славен Белупо“. Вы ведь не думаете, что мы, отдыхая, напрочь забыли о предстоящих тренировках и контрольной встрече. К примеру, с Комбаровым бегали, ходили в тренажерный зал. Да и отпуск был сам по себе настолько коротким, что растерять спортивную форму даже при желании было невозможно. А у нас такого желания, понятное дело, не возникало. Мы с Димой не забывали о тех непростых испытаниях, которые ждут нас совсем скоро. Да и посмотрите на ребят — не видно ни щечек, ни живота!»