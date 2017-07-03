Илюжминов об организации Кубка Конфедераций: «Отличная работа!»

Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов, который сейчас решает рабочие вопросы в Коста-Рике, отметил высокий уровень организации Кубка Конфедераций, завершившегося триумфом сборной Германии:

«Ажиотаж вокруг Кубка Конфедераций ощущался и в Коста-Рике. Поздравляю российских коллег-организаторов турнира с успехом! Отличная работа!»