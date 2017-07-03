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Илюжминов об организации Кубка Конфедераций: «Отличная работа!»
Сегодня, 08:41 | Источник: твиттер Кирсана Илюжминова | Редакция: Антон Белюсь
Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов, который сейчас решает рабочие вопросы в Коста-Рике, отметил высокий уровень организации Кубка Конфедераций, завершившегося триумфом сборной Германии:
«Ажиотаж вокруг Кубка Конфедераций ощущался и в Коста-Рике. Поздравляю российских коллег-организаторов турнира с успехом! Отличная работа!»
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