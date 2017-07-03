Орещук: «Действия Кокорина вызывают вопросы»

Бывший спортивный директор «Динамо» и «Торпедо» Роман Орещук прокомментировал поведение нападающего «Зенита» Александра Кокорина за пределами поля.

Так, отвечая на вопрос о том, может ли Кокорин испортить коллектив, Орещук сказал:

«Не знаю, но сужу по поступкам. По скандалам вокруг него. То, что Кокорин делает, вызывает вопросы. Вот Мамаев попал с ним в историю – где Мамаев, а где Кубок Конфедераций? В футболе мелочей нет, он не прощает и ошибок, допущенных вне поля».