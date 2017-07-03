30
Орещук: «Действия Кокорина вызывают вопросы»
Сегодня, 00:56 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший спортивный директор «Динамо» и «Торпедо» Роман Орещук прокомментировал поведение нападающего «Зенита» Александра Кокорина за пределами поля.
Так, отвечая на вопрос о том, может ли Кокорин испортить коллектив, Орещук сказал:
«Не знаю, но сужу по поступкам. По скандалам вокруг него. То, что Кокорин делает, вызывает вопросы. Вот Мамаев попал с ним в историю – где Мамаев, а где Кубок Конфедераций? В футболе мелочей нет, он не прощает и ошибок, допущенных вне поля».
Другие материалы по теме:
Вчера
01 июля 2017
60
Или войдите через
Не сотворяй себе кумира.Вы уже Дзюбу себе вырастили.Все специалисты плюются, глядя на
этого воспитанника.
Через год или два или три....в Зените или нет....
Можно сомневаться в наличии у него "соревновательной жилки" ,в его характере и в серьёзном отношении к своей работе - но то что он умеет играть - факт......
И Орещук как личный биограф Кокорина,который только за последние сутки дает 18-е интервью про него - не может этого не признавать......