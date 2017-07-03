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Орещук: «Действия Кокорина вызывают вопросы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Кокорин Александр
Сегодня, 00:56 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший спортивный директор «Динамо» и «Торпедо» Роман Орещук прокомментировал поведение нападающего «Зенита» Александра Кокорина за пределами поля.

Так, отвечая на вопрос о том, может ли Кокорин испортить коллектив, Орещук сказал:

«Не знаю, но сужу по поступкам. По скандалам вокруг него. То, что Кокорин делает, вызывает вопросы. Вот Мамаев попал с ним в историю – где Мамаев, а где Кубок Конфедераций? В футболе мелочей нет, он не прощает и ошибок, допущенных вне поля».

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