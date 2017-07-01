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«Химки» подписали Ивана Беликова
Сегодня, 19:32 | Источник: ФК "Амкар" | Редакция: Максим Коджеспиров
Подмосковные «Химки» подписали контракт с полузащитником пермского «Амкара» Иваном Беликовым. Условия соглашения не разглашаются. Последние два сезона 20-летний Беликов провел на правах аренды в командах «Локомотив» (Лиски) и «Афипс», а также в белорусском «Нафтане».
Ранее сообщалось о том, что «Амкар» подтвердил продление контрактов с наставником команды Гаджи Гаджиевым и его помощниками.
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