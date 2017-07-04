МЮ подписал 16-летнего француза

Французский полузащитник Алиу Бадара Траоре продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». 16-летний хавбек подписал с МЮ контракт на три года и будет играть в молодежной системе клуба. Ранее он занимался в академии ПСЖ.

Напомним, что наставник МЮ Жозе Моуриньо недоволен тем, как проводится трансферная кампания клубом этим летом.