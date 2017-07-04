Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Бобен перешёл в «Ростов» 7

МЮ подписал 16-летнего француза

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Ман Юнайтед
Сегодня, 00:33 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Французский полузащитник Алиу Бадара Траоре продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». 16-летний хавбек подписал с МЮ контракт на три года и будет играть в молодежной системе клуба. Ранее он занимался в академии ПСЖ.

Напомним, что наставник МЮ Жозе Моуриньо недоволен тем, как проводится трансферная кампания клубом этим летом.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:23
, чтобы видеть комментарии
  0
ct
Сегодня 01:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:27 Официально «Наполи» подписал Унаса 1
Вчера
22:45 Официально Бруно перешёл в «Серкль Брюгге» 2
22:17 Официально Фото «Эвертон» подписал Майкла Кина и может повторить свой трансферный рекорд 3
22:02 Официально Основной вратарь «Малаги» Камени продолжит карьеру в «Фенербахче» 4
20:47 Официально Фото Чалханоглу стал игроком «Милана» 58
20:08 Официально Фото «Ювентус» отдал своего воспитанника Маттиелло в аренду СПАЛу 3
19:30 Официально «Урал» объявил о расставании с тремя футболистами 2
19:18 Официально Фото Защитник «Фейеноорда» Конголо перешел в «Монако» 4
18:33 Официально «Эвертон» подписал Сандро Рамиреса 2
18:26 Президент «Наполи»: «Рейна должен остаться с нами на всю жизнь» 0
все материалы по этой теме
Турниры