30
МЮ подписал 16-летнего француза
Сегодня, 00:33 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Французский полузащитник Алиу Бадара Траоре продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». 16-летний хавбек подписал с МЮ контракт на три года и будет играть в молодежной системе клуба. Ранее он занимался в академии ПСЖ.
Напомним, что наставник МЮ Жозе Моуриньо недоволен тем, как проводится трансферная кампания клубом этим летом.
Другие материалы по теме:
00:27 Официально «Наполи» подписал Унаса 1
Вчера
22:45 Официально Бруно перешёл в «Серкль Брюгге» 2
22:17 Официально Фото «Эвертон» подписал Майкла Кина и может повторить свой трансферный рекорд 3
22:02 Официально Основной вратарь «Малаги» Камени продолжит карьеру в «Фенербахче» 4
20:47 Официально Фото Чалханоглу стал игроком «Милана» 58
20:08 Официально Фото «Ювентус» отдал своего воспитанника Маттиелло в аренду СПАЛу 3
19:30 Официально «Урал» объявил о расставании с тремя футболистами 2
19:18 Официально Фото Защитник «Фейеноорда» Конголо перешел в «Монако» 4
18:33 Официально «Эвертон» подписал Сандро Рамиреса 2
60
Или войдите через