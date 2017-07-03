Бруно перешёл в «Серкль Брюгге»

Бельгийский нападающий Джанни Бруно, который стал свободным агентом, уйдя из «Крыльев Советов», вернулся на родину. Он подписал контракт на один год с «Серкль Брюгге», который принадлежит «Монако» и выступает во втором дивизионе чемпионата Бельгии. Ранее 25-летний игрок также выступал во Франции.