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Бруно перешёл в «Серкль Брюгге»
Соккер.Ру // Бельгия. Первый дивизион А 2017/2018, Заграница: трансферы, Серкль Брюгге, Бруно Джанни
Вчера, 22:45 | Источник: ФК "Серкль Брюгге" | Редакция: Сергей Иванов
Бельгийский нападающий Джанни Бруно, который стал свободным агентом, уйдя из «Крыльев Советов», вернулся на родину. Он подписал контракт на один год с «Серкль Брюгге», который принадлежит «Монако» и выступает во втором дивизионе чемпионата Бельгии. Ранее 25-летний игрок также выступал во Франции.
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