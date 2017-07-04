«Наполи» подписал Унаса

«Наполи» объявил о подписании контракта с нападающим «Бордо» Адамом Унасом. К 20-летнему алжирцу проявлял интерес «Зенит», однако он предпочел продолжить карьеру в Италии. Стоимость Унаса составила 10 млн евро, плюс еще 2 млн евро предусмотрены в качестве бонусов.