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«Наполи» подписал Унаса
Сегодня, 00:27 | Источник: ФК "Наполи" | Редакция: Сергей Иванов
«Наполи» объявил о подписании контракта с нападающим «Бордо» Адамом Унасом. К 20-летнему алжирцу проявлял интерес «Зенит», однако он предпочел продолжить карьеру в Италии. Стоимость Унаса составила 10 млн евро, плюс еще 2 млн евро предусмотрены в качестве бонусов.
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