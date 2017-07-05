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«Анже» подписал хавбека «Бастии»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферы, Анже, Бастия, Кулибали Лассана
Вчера, 23:39 | Источник: ФК "Анже" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Анже» сообщает о подписании клубом полузащитника «Бастии» Лассана Кулибали.

21-летний малиец подписал со «скоистами» четырехлетнее трудовое соглашение.

В минувшем сезоне на счету Кулибали 30 матчей в Лиге 1, в которых он отметился двумя результативными передачами.

Напомним, что «Анже» в завершившейся кампании был в шаге от завоевания Кубка Франции.

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