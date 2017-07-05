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«Анже» подписал хавбека «Бастии»
Вчера, 23:39 | Источник: ФК "Анже" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Анже» сообщает о подписании клубом полузащитника «Бастии» Лассана Кулибали.
21-летний малиец подписал со «скоистами» четырехлетнее трудовое соглашение.
В минувшем сезоне на счету Кулибали 30 матчей в Лиге 1, в которых он отметился двумя результативными передачами.
Напомним, что «Анже» в завершившейся кампании был в шаге от завоевания Кубка Франции.
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- за кого болеешь?
- да я топлю за Анже!))))
Я бы переименовал махачкалинцев