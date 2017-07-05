«Анже» подписал хавбека «Бастии»

Пресс-служба «Анже» сообщает о подписании клубом полузащитника «Бастии» Лассана Кулибали.

21-летний малиец подписал со «скоистами» четырехлетнее трудовое соглашение.

В минувшем сезоне на счету Кулибали 30 матчей в Лиге 1, в которых он отметился двумя результативными передачами.

Le club et les supporters souhaitent la bienvenue à Lassana Coulibaly pic.twitter.com/b48rkSp3ox — Saïd chabane (@SadSaidchabane) 5 июля 2017 г.

Напомним, что «Анже» в завершившейся кампании был в шаге от завоевания Кубка Франции.