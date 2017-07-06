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Голкипер ПСВ перебрался в «Витесс»
Сегодня, 00:11 | Источник: ФК "Витесс" | Фото: ФК "Витесс" | Редакция: Антон Белюсь
Голкипер ПСВ Ремко Пасвер перебрался в «Витесс».
33-летний страж ворот поставил подпись под трехлетним трудовым соглашением с «желто-черными».
В ПСВ Пасвер выполнял роль дублера Йеруна Зута. В минувшем сезоне на счету вратаря 3 матча в чемпионате Нидерландов.
Ранее клуб из Арнема арендовал у «Челси» защитника Фанкати Дабо.
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