Голкипер ПСВ перебрался в «Витесс»

Голкипер ПСВ Ремко Пасвер перебрался в «Витесс».

33-летний страж ворот поставил подпись под трехлетним трудовым соглашением с «желто-черными».

В ПСВ Пасвер выполнял роль дублера Йеруна Зута. В минувшем сезоне на счету вратаря 3 матча в чемпионате Нидерландов.

Ранее клуб из Арнема арендовал у «Челси» защитника Фанкати Дабо.