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Голкипер ПСВ перебрался в «Витесс»

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2017/2018, Заграница: трансферы, Витесс, ПСВ, Пасвер Ремко
Сегодня, 00:11 | Источник: ФК "Витесс" | Фото: ФК "Витесс" | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер ПСВ Ремко Пасвер перебрался в «Витесс».

33-летний страж ворот поставил подпись под трехлетним трудовым соглашением с «желто-черными».

В ПСВ Пасвер выполнял роль дублера Йеруна Зута. В минувшем сезоне на счету вратаря 3 матча в чемпионате Нидерландов.

Ранее клуб из Арнема арендовал у «Челси» защитника Фанкати Дабо.

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