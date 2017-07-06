В аэропорту Екатеринбурга установлена инсталляция в честь ЧМ-2018

В аэропорту Екатеринбурга появилась инсталляция, посвященная чемпионату мира-2018. Инсталляция представляет собой надпись «RUSSIA 2018» высотой 1,8 метра, длиной - 15 метров. Расположена надпись рядом с VIP-терминалом, который во время чемпионата мира будет использоваться клиентскими группами ФИФА.

Ранее президент РФС Виталий Мутко отметил, что во время ЧМ-2018 Россию посетит до миллиона туристов.