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В аэропорту Екатеринбурга установлена инсталляция в честь ЧМ-2018
Сегодня, 00:17 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров
В аэропорту Екатеринбурга появилась инсталляция, посвященная чемпионату мира-2018. Инсталляция представляет собой надпись «RUSSIA 2018» высотой 1,8 метра, длиной - 15 метров. Расположена надпись рядом с VIP-терминалом, который во время чемпионата мира будет использоваться клиентскими группами ФИФА.
Ранее президент РФС Виталий Мутко отметил, что во время ЧМ-2018 Россию посетит до миллиона туристов.
В Кольцово появилась 15-метровая инсталляция к чемпионату мира по футболу 2018 годаhttps://t.co/4chChzjGPr
— oblgazeta.ru (@oblgazetaru) 5 июля 2017 г.
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