Зарубежное мнение. Россия готова к чемпионату мира?

«Соккер.ру» изучает популярное допущение «со стороны виднее». Как иностранцы, памятуя о проделках фанатов и стереотипах, оценили репетицию чемпионата мира по футболу?

Tages Anzeiger (Швейцария)

Гвидо Тоньони: «Вы можете думать о Кубке Конфедерации что угодно, можете считать его хорошим, очень плохим или не имеющим значения. Репетиции Кубка мира по футболу вообще сложно добиться признания в Европе, тем более, Европа диктует такт в футболе.

Еще сложнее, когда турнир проходит в политически ангажированной России, критика льется отовсюду. Однако не любая критика понятна. Многие с удовольствием отмечали, что на матче-открытии между Россией и Новой Зеландией в Петербурге стадион не был заполнен, а Владимир Путин смотрел на пустые места.

Стадион на самом деле был не заполнен. Но кому нужна игра России и Новой Зеландии? И так пришло свыше 50 тысяч человек. Получается, стакан был полон более чем наполовину. А 33 тысячи фанатов на матче между Камеруном и Чили в Москве – не так уж плохо, согласитесь.

Опять же, вопрос: вы бы заплатили за билеты на матчи Мексика - Новая Зеландия, Камерун – Австралия или Новая Зеландия - Португалия в Цюрихе, Базеле или Берне? Точно пошли бы, получи даже бесплатный билет? В конце концов, летом смотрели бы по телевизору матчи Мексики и Новой Зеландии?

50 тысяч зрителей на таком матче, как Россия — Новая Зеландия – отличный фон. И это в стране, чей народ не избалован легких доступом к недешевому футболу. А забит стадион в таком случае под завязку или нет – не имеет значения».

La Tercera (Чили)

«Дорога от места остановки такси до стадиона „Санкт-Петербург“, на котором сыграли финал Кубка Конфедераций, заняла целых 27 минут. Пешком. В обход. Никто не может доставить вас до стадиона – таковы суровые меры безопасности. Но ведь Кубок Конфедераций был репетицией к ЧМ-18, а там важно обеспечить порядок.

Экзамен можно назвать удачным? Да, в целом можно, но есть недоработки. Несовершенная система пропуска создает очереди, действия полицейских порой очень медлительные. Зато работают, ведь единственная драка с поножовщиной случилась между чилийскими фанатами „Коло Коло“ и „Универсидад де Чили“ в Москве.

Так что в целом евразийская страна с пользой использовала Кубок Конфедераций, чтобы создать атмосферу настоящего праздника. Многонациональная культура, соединившая мир Запада и Востока, города с древней архитектурой – обязательно нужно совершать экскурсии. С точки зрения инфраструктуры ЧМ должен быть образцовым, ведь говорят о 10 миллиардах долларов, потраченных на подготовку».

The Guardian (Великобритания)

Киран Пендер: «Были опасения по поводу враждебного приема болельщиков на чемпионате мира в следующем году в России, не в последнюю очередь после Евро-2016. Но один из австралийских фанатов отметил: „У всех были представления о том, какая будет Россия, и реальность оказалась совершенно иной“.

Местный оргкомитет проделал впечатляющую работу, обеспечив безболезненный визит для болельщиков и средств массовой информации. Традиционно обременительный процесс получения визы был ликвидирован. Лица, имеющие „Паспорт болельщика“, пользовались безвизовым доступом в Россию, и аналогично поступят в 2018-м году.

„После ЮАР и Бразилии, поездка в Россию – простая и удобная“, - отмечает австралийский фанат Аарон Зоанетти, который занимается организацией подобных путешествий. „И хотя языковой барьер является проблемой, местные жители очень любезны“. В целом россияне могут быть рады, как прошел тестовый турнир для восьми команд, за исключением результата хозяев поля.

Тем не менее проверили пока лишь четыре города, и есть большие вопросы по готовности аэропортов в Саранске и Ростове, которые должны принять Кубок мира. Будет ли инфраструктура огромной страны работать? Хорошо, что предлагают выделять фанатам бесплатные билеты для путешествия поездами между городами, но некоторые из этих путешествий занимают по 48 часов и более.

В течение года у России есть время для решения двух основных проблем: подготовить качественную сборную и представить дружественную, компетентную Россию миру. „Я дважды думал о том, стоит ли ехать в Россию“, - поделился переживаниями Франсиско Гарсиа, мексиканский студент, который живет во Франции. „Но это было потрясающе. Буквально завтра начинаю откладывать деньги для поездки на чемпионат мира“.

Der Spiegel (Германия)

Петер Арэнс: „Никто не любит Кубок Конфедераций. Ненужный, незначительный в спортивном смысле, еще и проводимый в стране с режимом, репутация которого, прямо скажем, сомнительная. Распространенное восприятие этого события в Германии. В результате в Россию поехало мало болельщиков сборной, а звездные игроки отправились в летний отпуск и тоже не участвуют в мероприятии.

У самого турнира нехорошая репутация. А, собственно, почему? Есть достаточно причин полюбить этот Кубок Конфедераций. Впечатляет размах, была приятная атмосфера на играх, не было лишнего ажиотажа в СМИ разных стран, никаких скучных бесед с Левом на пресс-конференциях, страна красивая, можно насладиться футболом „старой школы“ - каким он был до прихода больших денег, что заставляет болеть за каждого участника, независимо от результатов Германии“.

Merkur (Германия)

Гюнтер Кляйн: „В 2017 о России пишешь с прицелом на 2018 год, и сразу же непроизвольно сравниваешь с Бразилией 2014. И в одном Бразилия никогда не сможет конкурировать с Россией – в безопасности для здоровья. В Южной Америке нас месяцами предупреждали о насекомых, переносящих вирус Зика, мы мазались вонючими лекарствами и не было никаких гарантий.

В России все иначе. Мы были в Сочи – приятные субтропики на берегу Черного моря, видели на пляже набережной маленького львенка, но обошлось без огромных комаров. А Казань характеризируется континентальным климатом, тут есть водоемы для сборов банд комаров, но и в Татарстане мы не можем жаловаться на назойливость насекомых. У Путина все под контролем, даже животный мир, и это не всегда плохо“.

Estadao (Бразилия)

Робсон Морелли: „Гости Кубка Конфедераций увозят домой ощущение, что 21-й чемпионат мира пройдет удачно. Турнир показал, что для россиян безопасность – дело серьезное. На станциях метро – металлоискатели, дополнительный осмотр. Та же система проверки в гостиницах, аккредитованных ФИФА.

Турникеты, похожие на старые из бразильского метро, контролировали поток фанатов. На стадион нельзя было проносить еду и напитки. Сотовые телефоны и компьютеры требовали включать в присутствии полицейских. Для опоздавших фанатов не было исключений, главному тренеру „селесао“ Тите тоже пришлось пройти через кордоны и даже иметь „Паспорт болельщика“.

В городах перемещались на общественном транспорте, в метро или на такси. В аэропортах помогали не пропустить рейс, а серьезным недостатком стало лишь незнание россиянами иностранных языков, даже английского. Сами волонтеры тоже не были готовы – не могли подсказать нужную информацию из-за языкового барьера. Этот вопрос надо проработать к началу ЧМ-18“.

Россия будет готова к ЧМ-2018?

Не во всех крупных футбольных странах освещали турнир, но никаких серьезных критических отзывов нет. А если и есть, то не на тему футбола. Некоторые СМИ отдельно удивлялись цене стадиона „Санкт-Петербург“ - логично удивились. Другие вспоминали об отношении россиян к коррупции – правда, любой народ недоволен, когда у него воруют. Вот только после бразильских протестов накануне ЧМ-14 иностранцев тяжело шокировать. И на фоне того дальнего чемпионата в непростом климате европейский турнир вызвал положительные эмоции.

Но послушали чужие отзывы – пора сформировать личное мнение. Россия готова к ЧМ-18, как вам из окна кажется? Ведь страна слишком большая, чтобы ставить ей один диагноз, нужно коллективное мнение. Москва и Казань, Калининград и Владивосток, Грозный и Санкт-Петербург – не близнецы, а скорее сводные братья. В результате Угу Алмейду испугали – он словно крепко подружился с дагестанским спецназом и часто ездил на КТО в регионе, рассказывает о выстрелах, которые не слышал в Краснодаре и Москве, а Роналду недавно нежился в Казани в роскошном отеле.

Россия – пестрая, поэтому любые оценки отдельного города в конкретный момент могут соответствовать реальности. А через секунду уже не соответствовать. Кубок Конфедераций, как и Олимпиада в Сочи, это лишний раз доказали. Для одних иностранцев Москва станет открытием, даже цены не испугают, а других прокатят на такси за 50 тысяч рублей. Если сейчас суммировать все основные иностранные мнения о Кубке Конфедераций, то их можно выразить в одной фразе: „Россия прошла тестовое испытание перед ЧМ-18, но оно было лишь тестовым“.