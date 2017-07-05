Бюджет «Уфы» планируют урезать в два раза в пользу хоккейного «Салавата Юлаева»

По информации источника, бюджет «Уфы» планируется урезать в два раза. Освободившиеся деньги будут направлены на развитие хоккейного клуба «Салават Юлаев». Руководство республики планирует сделать из «Салавата Юлаева» суперклуб.

«Уфа» под руководством Сергея Семака в прошлом розыгрыше РФПЛ заняла 7-е место в турнирной таблице.