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Бюджет «Уфы» планируют урезать в два раза в пользу хоккейного «Салавата Юлаева»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Уфа
Сегодня, 14:42 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

По информации источника, бюджет «Уфы» планируется урезать в два раза. Освободившиеся деньги будут направлены на развитие хоккейного клуба «Салават Юлаев». Руководство республики планирует сделать из «Салавата Юлаева» суперклуб.

«Уфа» под руководством Сергея Семака в прошлом розыгрыше РФПЛ заняла 7-е место в турнирной таблице.

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