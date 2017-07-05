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Бюджет «Уфы» планируют урезать в два раза в пользу хоккейного «Салавата Юлаева»
Сегодня, 14:42 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
По информации источника, бюджет «Уфы» планируется урезать в два раза. Освободившиеся деньги будут направлены на развитие хоккейного клуба «Салават Юлаев». Руководство республики планирует сделать из «Салавата Юлаева» суперклуб.
«Уфа» под руководством Сергея Семака в прошлом розыгрыше РФПЛ заняла 7-е место в турнирной таблице.
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«может хоть в новом клубе трофеи выиграет»
«может хоть в новом клубе трофеи выиграет»
можно ещё расформировать спартак, а вырученные деньги направить в уфу(С)
и зенит в пользу томи расформировать(С)
Они почти аналогичны, а как так получилось, что в одном есть троллинг, а в другом нет?
«Ак Барс» — 1 миллиард 85 миллионов 187тысяч 291 рубль.
«Металлург» (Магнитогорск) – 1 миллиард 33 миллиона 995 тысяч рублей.
«Салават Юлаев» — 1 миллиард 11 миллионов 274 тысячи 146 рублей
ЦСКА – 965 миллионов 412 тысяч рублей.
Салават всегда в топе по бюджету, куда им еще
Там даже смотреть не интересно становится.
Лучше бы Зенит расформировали.
Придумываешь все ты.
«может хоть в новом клубе трофеи выиграет»