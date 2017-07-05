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Мутко: «Лимит на легионеров не обязательно будет по схеме 10+15»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Мутко Виталий
Сегодня, 16:15 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Лимит на легионеров в заявке, который будет введен в РФПЛ, не обязательно будет действовать по схеме «10 легионеров плюс 15 россиян». Об этом заявил президент РФС Виталий Мутко.

На вопрос, будет ли введен лимит по схеме «10+15», Мутко ответил: «Нет, может будет и меньше (легионеров).

Мы договорились, что в сентябре пройдет комитет профессионального футбола, который возглавляет Сергей Прядкин. Поставлено несколько задач, мы готовы перейти на вариант с „заявкой“.

Везде в определенной степени есть лимит. До 2004 года в Германии, Испании. Когда они провалились, сразу „бухнули“ лимит. Ничего функционеры в футболе не придумали».

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