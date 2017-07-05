Вместимость стадиона «Локомотив» сокращена с 28 800 до 27 320 мест

На стадионе «Локомотив» начались ремонтные работы. На данный момент вместимость арены сокращена с 28 800 до 27 320 мест. Ожидается, что ремонтные работы на стадионе будут завершены к началу августа.

Напомним, на «Локомотиве» 14 июля состоится матч за Суперкубок России, в котором встретятся московские «Спартак» и «Локомотив».