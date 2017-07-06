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Самедов: «Считаю, что мы заслуживали выхода в полуфинал Кубка Конфедераций»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: игроки, Россия, Самедов Александр
Сегодня, 03:50 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник сборной России Александр Самедов отметил, что футболисты национальной команды были сильно разочарованы после того, как выбыли из Кубка Конфедераций:

«Атмосфера на трибунах была потрясающей. Самое приятное, что мы реально чувствовали поддержку, даже несмотря на поражения. После Португалии стадион благодарил нас, мы тоже старались показать своё уважение – аплодировали трибунам. После Мексики слышали слова поддержки. Но самим было очень больно, как никогда раньше. Считаю, что мы заслуживали выхода в полуфинал.

Гол Мексике? Это был сильный момент. Вы бы видели, как команда готовилась после Португалии. Мы много общались, говорили друг другу, как хотим победить, настраивались. Была действительно одна настоящая команда. И была уверенность, что мы можем это сделать, что выиграем и пройдём дальше. Когда забили гол, эмоции были невероятные – вот оно, вот то, о чём мы говорили! Сами виноваты. Даже при счёте 1:1 были моменты. Мы должны были побеждать, обязаны, и игра шла так, как надо. Но получилось по-другому. Жестокое разочарование. Не такое, как во Франции и Бразилии? В том-то и дело, не такое. Одно дело, когда обидно из-за того, что не можешь. А тут было горько потому, что, наоборот, можешь. Мы должны были обыгрывать Мексику.

Знаете, Кубок Конфедераций запомнился ещё тем, что было интересно играть в футбол. Нам противостояли техничные команды, которые при этом действуют в современной, интенсивной манере. На их фоне мы показали себя достойно».

Самедов также встал на защиту голкипера российской сборной Игоря Акинфеева.

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