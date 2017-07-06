Голы Лебеденко и Ребко помогли «Арарату» обыграть «Дьирмот» в товарищеском матче

Московский «Арарат» в рамках подготовки к новому сезону ПФЛ провёл товарищескую встречу на австрийском сборе с венгерским клубом «Дьирмот» и одержал победу. Первый гол в матче на свой счёт записал экс-нападающий «Ахмата» Игорь Лебеденко, пришедший в «Арарат» в конце прошло месяца.

«Арарат» – «Дьирмот» – 2:0 (1:0)

Голы: Лебеденко 31, Ребко 57.

«Арарат»: Ревякин, Кацалапов, Попов (Мамаханов 75), Тараканов, Авагимян (Морозов 68), Ребко (Калайджян 63), Квеквескири, Алексанян (Айрапетян 65), Лебеденко (Рыжов 57), Давыдов (Воронкин 46), Земченков (Тобоев 57).

Главный тренер: Сергей Булатов.