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Голы Лебеденко и Ребко помогли «Арарату» обыграть «Дьирмот» в товарищеском матче

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Арарат, Лебеденко Игорь, Ребко Алексей
Сегодня, 07:40 | Источник: Твиттер ФК "Арарат" Москва | Редакция: Павел Молочный

Московский «Арарат» в рамках подготовки к новому сезону ПФЛ провёл товарищескую встречу на австрийском сборе с венгерским клубом «Дьирмот» и одержал победу. Первый гол в матче на свой счёт записал экс-нападающий «Ахмата» Игорь Лебеденко, пришедший в «Арарат» в конце прошло месяца.

«Арарат» – «Дьирмот» – 2:0 (1:0)

Голы: Лебеденко 31, Ребко 57.

«Арарат»: Ревякин, Кацалапов, Попов (Мамаханов 75), Тараканов, Авагимян (Морозов 68), Ребко (Калайджян 63), Квеквескири, Алексанян (Айрапетян 65), Лебеденко (Рыжов 57), Давыдов (Воронкин 46), Земченков (Тобоев 57).
Главный тренер: Сергей Булатов.

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