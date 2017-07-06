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Голы Лебеденко и Ребко помогли «Арарату» обыграть «Дьирмот» в товарищеском матче
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Арарат, Лебеденко Игорь, Ребко Алексей
Сегодня, 07:40 | Источник: Твиттер ФК "Арарат" Москва | Редакция: Павел Молочный
Московский «Арарат» в рамках подготовки к новому сезону ПФЛ провёл товарищескую встречу на австрийском сборе с венгерским клубом «Дьирмот» и одержал победу. Первый гол в матче на свой счёт записал экс-нападающий «Ахмата» Игорь Лебеденко, пришедший в «Арарат» в конце прошло месяца.
«Арарат» – «Дьирмот» – 2:0 (1:0)
Голы: Лебеденко 31, Ребко 57.
«Арарат»: Ревякин, Кацалапов, Попов (Мамаханов 75), Тараканов, Авагимян (Морозов 68), Ребко (Калайджян 63), Квеквескири, Алексанян (Айрапетян 65), Лебеденко (Рыжов 57), Давыдов (Воронкин 46), Земченков (Тобоев 57).
Главный тренер: Сергей Булатов.
Сборы в Австрии.
Обзор матча «Арарат» - «Дьирмот»https://t.co/jBUgy1d5xQ
— FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) 5 июля 2017 г.
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